Medaile pro českého trenéra, Japonka má ráda knedlíky. Ogrodníková osmá

Byl to závod, v němž ležela medaile na dosah. Nikola Ogrodníková se v Eugene poprvé v kariéře v globálním závodě dostala do užšího finále, ale dál už se neposunula. Začala nepovedeným pokusem pod 55 metrů, v soutěži se zachránila až třetím hodem a šedesátku těsně přehodila tím posledním.

„Samozřejmě jsem trochu zklamaná, protože medaile nebyly zase tak vysoko,“ líčila Ogrodníková pro Českou televizi. „Já jsem se snažila, co to šlo. Možná, kdybych začala tím posledním pokusem, víc by mě to nakoplo. Když člověk začne s padesáti čtyřmi, není to úplně ideální. Adrenalin na mě přišel, když jsem postoupila do užšího finále, teprve to začala být pořádná soutěž.“

Závod vyhrála Australanka Kelsey-Lee Barberová, která jako první oštěpařka v historii obhájila titul (66,91). A bronzová medaile má českou stopu, protože Japonka Haruka Kitagučiová trénuje v Česku se svým koučem Davidem Sekerákem.

„Tohle je první medaile pro japonskou oštěpařku, takže jsem vytvořila historii. Bylo to těžké, protože jsem své přátele moc neviděla. Jezdím často trénovat do České republiky, ale můj kouč i má rodina mě vždycky podporovali,“ děkovala Kitagučiová. „Teď je to bronz, ale tím to nekončí. Začnu pracovat ještě víc a víc, abych příště vyhrála zlato.“

Sekerák se s Kitagučiovou seznámil před několika lety na oštěpařském semináři v Kuortane a pozval ji do Česka.

„Povídali jsme si a řekl jsem jí, jestli nechce přijet k nám. A pak se mi ozvala, že by tedy opravdu přijela, že na to od svazu dostala peníze,“ vyprávěl Sekerák.

Kitagučiová přijela do Domažlic na tréninkový pobyt a velmi rychle si na české prostředí zvykla. Přestože se učila nové tréninkové fígle a také poznávala českou kuchyni.

„Má ráda knedlíky. Jednou jsem jí ale nalákal na svíčkovou, na naše národní jídlo a zrovna měli sekanou. To trochu koukala. Byli jsme na grilování. Byli tam koulař Tomáš Staněk, diskařští bratři Forejti. Koupili jsme pět kilo pupku na flank steak a všechno se snědlo… Byl to pro ni zážitek,“ usmíval se Sekerák.

Spolu byli už na světovém šampionátu 2019 v Dauhá. Tam se Japonka kvůli šesti centimetrům nedostala do finále na úkor Ireny Šedivé, přesto pak přišla fandit do českého kotle s českými vlaječkami na tváři. Na loňské olympiádě doma v Tokiu se už mezi elitu dostala a skončila dvanáctá.

V Eugene si bronzovou medaili vybojovala posledním pokusem, když se výkonem 63,27 metru o dva centimetry dostala před čínskou olympijskou šampionku Š'-jing Liou.

„Mým cílem bylo dostat se do užšího finále. Na medaili jsem před závodem nemyslela, ale během závodu už jsem o ní přemýšlet začala. Byl to trochu tlak, ale trenér mi říkal, ať se uklidním, že je to normální závod. Nakonec jsem medaili získala a jsem moc šťastná,“ radovala se Kitagučiová.

Ogrodníková se do hry o medaili nezapojila, scházela jí energie kvůli nachlazení, které ji na šampionátu provází. Od svého kouče Jana Železného si ale vysloužila pochvalu.

„Mně trenér říkal, že na to, co jsem všechno měla, je rád, jak to dopadlo, že jsem bojovala ze všech sil, co jsem měla,“ řekla Ogrodníková. „Je to dobrá zkušenost. Jsem ráda, že jsem to zvládla, postoupila jsem do užšího finále.“

Ogrodníková si vybojovala nejlepší umístění na globální akci, zatím byla nejlíp jedenáctá na minulém MS v Dauhá, na loňské olympiádě v Tokiu se nedostala z kvalifikace. Už za měsíc ji ale čeká obhajobu stříbra na evropském šampionátu v Mnichově.

V Eugene přitom byla z Evropanek druhá nejlepší za Lotyškou Linou Muzeovou, která skončila šestá. Ve finále už pak byla jen dvanáctá Němka Annika Marie Fuchsová.

„Mám teď nějaké zkušenosti, vím, na co se zaměřit příště. Potřebuju do sebe dostat víc adrenalinu,“ plánuje Ogrodníková.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Oštěp: 1. Barberová (Austr.) 66,91, 2. Wingerová (USA) 64,05, 3. Kitagučiová (Jap.) 63,27, 4. Liou Š'-jing (Čína) 63,25, 5. Littleová (Austr.) 63,22, 6. Müzeová (Lot.) 61,26, 7. Raniová (Indie) 61,12, 8. Ogrodníková (ČR) 60,18.