Kudličkův poslední závod: vzdá poctu trenérovi, chce zapojit i manželku

Rozlučkový závod pro něj bude mít speciální význam. V Opavě se každoročně koná memoriál Miroslava Lesáka. Letos poprvé se ale bude vzpomínat i na jeho syna Jiřího, který k atletice přivedl několik skvělých tyčkařů, včetně Kudličky, Kateřiny Janků, Michala Balnera či Adama Ptáčka. Jiří Lesák zemřel vloni v listopadu.

„Přišlo mi hezké udělat první ročník jeho memoriálu s tím, že se tam rozloučím,“ líčí Kudlička.

Čtyřiatřicetiletý tyčkař má za sebou parádní kariéru. Pravidelně se umisťoval ve finále vrcholných akcích. V letech 2008–2016 se třikrát za sebou dostal do olympijského finále.

V roce 2016 v Riu přitom skončil čtvrtý, jediný úspěšný skok od medaile. V kariéře získal na mistrovství Evropy stříbro (2016) a bronz (2014), z halového MS 2014 také přivezl bronzovou medaili. V posledních letech se mu ale nedařilo.

„Jsem pořád relativně zdravý, ale poznamenal to covid. Jak se tady všechno zavřelo a nemohlo se nikam vycestovat, to byl jeden z důvodů, proč jsem se zasekl. Není mi dvacet pět. Potřebuju mít ideální přípravu, aby sezona byla dobrá,“ líčí Kudlička.

Kudličkův trenér rozebírá umění skoku o tyči Video se připravuje ...

„Nějaké bolístky se začaly nabalovat, do toho se mi narodily dvě děti. Neříkám, že bych něco šulil, ale už je to jiné. Je mi 34 let. Byl jsem zvyklý být ve světové špičce, vozit finále, občas nějakou medaili. Když se na to podívám racionálně, musím říct, že nejsem konkurenceschopný ve světě. Je čas pokročit.“

Do Opavy chce na svou rozlučku pozvat celou tyčkařskou partu a k účasti přemlouvá i svou manželku Jiřinu, někdejší evropskou šampionku.

„Vypadá to, že by do toho šla,“ usmívá se Kudlička. „Mám v plánu pozvat všechny významné tyčkaře historie, udělá se autogramiáda, dáme si pivo, zavzpomínáme. Chci, aby to byla hezká akce.“

Kudlička ještě pak zvažuje start na finále extraligy 4. září v Chebu. Pak už se vrhne do nového života.

„Chtěl bych dělat, co mě baví, naplňuje. Otázka je, jestli zůstanu v nějaké podobě u sportu. Jsem otevřený nabídkám, možnostem,“ usmívá se.