Kudlička po dvou dcerách: Dovedu si představit třetí pokus. Vyrovnal rekord

Podepsala se šťastná rodinná událost na dnešním výkonu?

„Ta ani tak ne. Na mě se strašně podepsalo to, že jsme ve čtvrtek minulý týden odlítali na mistrovství Evropy družstev. Byl jsem domluvený s trenérem, že se rozhodnu do středy do půlnoci, kdyby to na Jiřinku přišlo. Kdyby byla nějaká změna, tak jsem nechtěl o to přijít. Vypadalo to dobře, tak jsem to risknul, ale neměl jsem z toho úplně dobrý pocit.“

Těšila se vaše první dcera Terezka na sestřičku?

„Ta byla šťastná. Už poslední dny se ptala, kdy bude miminko venku z bříška. Jiřinka porodila ve dvě, já jel domů a večer jsem vzal Terku a jeli jsme se na ně podívat, protože už byly na pokoji. To bylo strašně hezké, chtěla ji hned chovat. Teď se těším domů, až tam bude. Jen malá bude trošku chudák, jak ty malé děti nemají rozum, bude jako panenka, tak budeme muset dávat pozor.“

Máte dvě dcery, zkusíte jako tyčkař třetí pokus o kluka?

(smích) „Teď jsem spokojenej. Malou jsem viděl dvakrát, neměl jsem čas, byl jsem dvakrát v porodnici, tak teď těžko říct. Doufám, že bude hodná, jako byla Terezka, a nebude nás trápit. A pokud by nás netrápila, tak si dovedu představit zkusit ještě ten třetí pokus o to kolečko. Dneska koneckonců byl taky třetí pokus kolečko.“

Nejvíc titulů z atletického MČR - muži: 13 - Michael Nejedlý (3000 m př., 5000 m) 13 - Libor Malina (disk) 13 - Jan Kudlička (tyč)

Na výšce 560 centimetrů jste nakonec zaznamenal tři křížky, což ukončilo vaše naděje na olympiádu. Je ve vás hořkost?

„Ani to není hořkost. Vím, že jsem potřeboval skočit 560, myslím, že jsem to měl skočit. Ale já jsem tam nechal úplně všechno. Poslední týden jsem měl tak těžký, že těch padesát pět beru všemi deseti.“

Měl jste spočítáno, že by vám 560 centimetrů v komplikovaném olympijském žebříčku na olympiádu mohlo opravdu stačit?

„Šedesát by podle současné situace stačilo na třicáté druhé místo (poslední postupové – pozn. red.). Nevím, jaké jsou závody o víkendu, může se to hnout. Pořád se cítím dobře. Vloni jsem se strašně trápil, bolelo mě rameno. Začal jsem to řešit. Letos mě nebolí absolutně nic, sportem se bavím. Cítím čerstvou krev, mrzí mě, že jsem nepředvedl, na co mám.“

Co si myslíte o systému olympijského žebříčku, kde kromě výkonů záleží také na bodové síle jednotlivých závodů?

„Myslím, že to je špatně, úplně blbě. Na olympiádě nebude třicet dva nejlepších lidí, ale třicet dva lidí, kteří budou mít nejvíc bodů. Tam budou lidi, kteří mají naskákáno v rankingu pět výkonů stejně jako já, ale bohužel to skočili na lepších závodech, viz mistrovství Jižní Ameriky, Balkánské mistrovství apod. Top patnáct lidí tam bude vždycky, ti mají ten ostrý limit, a co je po tom, to už nevím… Nejsem toho fanouškem.“

Jak hodnotíte svůj rekordní třináctý titul?

„Třináctý titul se počítá. Je strašně hezké, že se mi vůbec povedlo mít stabilní výkonnost třináctkrát relativně po sobě. Jsou tam dvě stříbra, žádné mistrovství jsem nevynechal. To je důkaz, že se to dělá dobře, že je člověk zdravý. Zranit se a nejít mistrovství republiky umí každý. Vždycky jsem se na mistrovství republiky připravil a relativně to vyšlo.“