Osudový trenér Špotákové popsal i rozchod: Dělala nepochopitelné věci

Dnes je z ní národní hrdinka, ale kdo ví, jak to mohlo dopadnout nebýt Rudolfa Černého. Právě zkušený vícebojařský trenér dostal Barboru Špotákovou na starost v klíčových letech, kdy její budoucí možnosti teprve prosvítaly.

„Ruda má největší čich na talenty v republice,“ řekla Špotáková před pár dny. Společnou cestu začínali a potkali se i v pozdní fázi její kariéry, aby doručili další olympijskou medaili i titul světové šampionky. I proto byl uznávaný kouč letos uveden do trenérské Síně slávy ČOV.

Co vás napadne, když si uvědomíte, co jste spolu zvládli?

(usmívá se) „To je neskutečné. My jsme spolu trénovali dohromady devatenáct let. Zážitky všeho druhu na soustředění, výsledky na závodech, to se nezapomene...“

Vybavíte si ještě tu mladou, rozlítanou Báru, se kterou jste před víc než dvěma desetiletími začínal?

(směje se) „To už je pěkně dávno… Rozlítaná byla, všechno se to tak nějak sešlo. Z takové její všestrannosti, aletické i jiné, tak vzešla taková špička, že mi připadá neuvěřitelné, jak se to povedlo. Dělala věci, které byly pro atletického trenéra nepochopitelné.“

Jako co třeba?

„Třeba, že začala hrát