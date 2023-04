Zátopek v sukni, vyrovná Hassanová legendu na OH? Mäki: Bude to mít těžší

Od Emila Zátopka si na tohle téma nikdo nedovolil snad ani myšlenku. Sifan Hassanová už je o něco dál. Po jejím fantastickém vítězném debutu v nedělním londýnském maratonu už se svým koučem Timem Rowberrym zavedla řeč na něco, co je zatím pro všechny kromě Zátopka Mission Impossible.

„Začali jsme se bavit o Zátopkově výkonu,“ řekl Rowberry pro deník Algemeen Dagblad.

Zátopek v roce 1952 na OH v Helsinkách zatím jako jediný běžec historie získal na jedněch Hrách zlaté medaile na pětce, desítce i v maratonu.

Hassanové, osvědčené vytrvalecké hvězdě na dráze, podobná myšlenka uvízla po nedělním londýnském maratonu. Ten vyhrála poté, co překonala kritickou chvíli na na devatenáctém kilometru. Dvakrát zastavila kvůli bolestem v oblasti levé kyčle, aby si bolavé místo protáhla.

„Měla by zastavit. Někdo by jí měl poradit, aby odstoupila a neběžela už dál,“ bála se o ni legendární britská běžkyně Paula Radcliffeová u mikrofonu BBC.

Nepříjemný moment ale překonala. Střídala krok za krokem, na pětadvacátém kilometru ještě na čelo ztrácela 28 sekund, pak ale ztrátu zlikvidovala a v cílové rovince v ceremoniální ulici The Mall před Buckinghamským palácem se trhla od loni druhé Etiopanky Alemu Megertuové a olympijské šampionky Peres Jepchirchirové z Keni. Vyhrála v kvalitním čase 2:18:33 hodiny.

„Je vidět, že je to paní běžkyně,“ chválil ji bývalý elitní maratonec Pavel Faschingbauer. „Na maraton potřebujete mít zkušenosti a hlavně musíte rozumět tempu. Lidem, kteří běhají pětku, desítku, se mnohdy stává, že průběh závodu nedokážou odhadnout. Ve chvíli, kdy si dokázala rozvrhnout síly, tak to dopadlo takhle dobře.“

Hassanové dramatický výkon spustil v atletickém světě mohutné vlny ohlasů. „Všichni ji obdivují. Potvrdila předpoklady, které už ukázala v závodech na dráze,“ říká atletický insider Alfons Juck a manažer Zlaté tretry Ostrava.

Hassanová udivuje neuvěřitelným rozsahem disciplín na top úrovni. Na patnáctistovce se stala před čtyřmi lety mistryní světa a v Dauhá tehdy zvládla neobvyklý double se zlatem v běhu na 10 000 metrů. Na olympiádě v Tokiu získala zlaté medaile na pětce i desítce a ještě přidala bronz na patnáctistovce.

OSOBNÍ REKORDY Emil Zátopek Sifan Hassanová 3:52,8 1500 metrů 3:51,95 13:57,0 5000 metrů 14:22,12 28:54,2 10 000 metrů 29:06,82 2:23:03,2 Maraton 2:18:33

„Nemůžu si nevzpomenout, že když u nás poprvé běžela jako mladá, závodila tehdy na osmistovce. A podívejte, dostala se až k maratonu,“ připomíná Juck s úsměvem rok 2014, kdy Hassanová v Ostravě skončila na půlce pátá.

Maraton byl pro ni zatím nejtvrdší zkouškou. Před závodem se drakonické trati děsila a ráno před startem si prožila peklo.

„Bylo to jako noční můra,“ vyprávěla v cíli Hassanová. „Nemůžu uvěřit, že jsem vyhrála maraton. Ne, já nemůžu uvěřit, že jsem maraton dokončila! Před závodem jsem měla takový strach! Říkala jsem si: Jsi tak hloupá! Co si, sakra, myslíš, že běžíš maraton? Nikdy jsem nebrečela, ale dnes ráno jsem brečela. Málem jsem se pozvracela…“

Všechno ale překonala. Na letošním mistrovství světa se chce znovu ukázat na dráze. Pro olympiádu v Paříži si ale právě zajistila start v maratonu a přemýšlí i o zlatém triplu. Zátopek ho v Helsinkách zvládl během osmi dnů, ona by na něj v Paříži měla o dva dny víc. Problémem je jediný den odpočinku mezi finále desítky a závěrečným maratonem.

„Program se už určitě měnit nebude, ten je daný. Nevypadá to reálně, ale u ní není nic nereálné,“ říká Juck. „Desítka se na olympiádách často běhá takticky, nemusela by být rychlá. Je první od Emila Zátopka, kdo by něco takového mohl zvládnout, navíc na té nejvyšší úrovni.“

Jisté je, že Hassanová po neděli rázně odmítla, že by se dál věnovala jenom maratonům. Dráhu opouštět nehodlá, šance, že ji v Paříži zkusí zkombinovat s maratonem na silnici je značná.

„Tři závody se mi zdají být už dost. Ale jestli si na to věří?“ usmála se maratonkyně Marcela Joglová.

„Obecně je to neobvyklé. V dnešní době, kdo běhá aktivně pětku, desítku, tak se vrhne na maraton a na dráhu se už nevrací. Ale ona může být takový fenomén, že si to může dovolit, což je podle výsledků vidět,“ říká Faschingbauer.

Mäki o triplu Hassanové: Bude to mít těžší než Zátopek

Před dvěma lety se se Sifan Hassanovou potkala v olympijském finále pětistovky. Teď běžkyně Kristiina Mäki s úžasem sleduje její plány na zlatý vytrvalecký triple na příštích Hrách v Paříži. „Je to reálné,“ říká.

Jak vidíte její šance zopakovat Zátopkův výkon?

„Myslím si, že ta je toho rozhodně schopná. Akorát si myslím, že to bude mít mnohem těžší než Zátopek. V té době to bylo trochu jiné, než je to teď. Disciplíny nebyly takhle nabité. Teď je to v každé disciplíně docela hrozný.“

Jak se vám dívá na závodnici, která s vámi ještě nedávno běhala patnáctistovku a teď předvede takovýhle maraton jako Hassanová v Londýně?

„No, spíš já běhám s ní, nebo za ní… (směje se) Mně to právě nepřijde až tak divné. Vím, že jsou typy, které běhají jen osm set metrů, jenom patnáct set a nezvládly by nic jiného. Ale když je člověk takovýhle obojživelník, nebo víceživelník, tak to je reálné. Základ, co se trénuje, je stejně hodně běhání, akorát se musí běhat na to tempo, které se běží v závodě.“

Co všechno musí atletka zvládat, aby byla schopná zároveň běhat na dráze i na silnici?

„Musí být dostatečně rychlá, na disciplíny měnit rychlost a vydržet to v tom. Na půlmaraton a maraton je to jenom nabíhání kilometrů, jak v pomalém tempu, tak i v tempu toho závodu. Není to moc věda, ale je toho hodně.“

Hassanová byla před startem svého prvního maratonu doslova vystrašená, umíte si představit na startu maratonu sama sebe?

„Zrovna jsem teď koukala, co holky běhají na tréninky. Prostě to není šestkrát kilometr, ale je to dvacetkrát kilometr. Samozřejmě se to tempo zpomalí, zkracuje se pauza. Myslím, že to je o hlavě. Tempo maratonu není nic rychlého, ale člověk musí vdržet dlouho, musí si to hodně přehodit v hlavě. Myslím, že je těžší nabíhat ty rychlé věci. Já bych nemohla běhat čtvrtku, protože se do té rychlosti ani nedostanu. Kdežto na maraton to lidi odběhnou.“

Nemyslíte, že pod marketingovým tlakem můžou podobné pokusy přibývat?

„Nevím, jestli pod tím tlakem, protože když se někdo rozhodne, že bude běhat maratony, tak to musí jít z něho, nejenom, že je to teď třeba marketingově výhodné.“

HASSANOVÉ MOŽNÝ PROGRAM OH V PAŘÍŽI

pátek 2. srpna 18.10: 1. kolo na 5000 metrů

pondělí 5. srpna 21.10: finále na 5000 metrů

pátek 9. srpna 20.55 finále na 10 000 metrů

neděle 11. srpna 8.00 maraton

ZÁTOPEK V HELSINKÁCH 1952