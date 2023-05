Pavel ocenil maratonce: U výsadkářů si lenoši úspěchu neužijí

Sám se k maratonu nikdy nedostal, hned při první příležitosti po svém zvolení ale prezident Pavel přišel podpořit tisíce vytrvalců při slavném pražském běhu.

„Sport mě provází celý život. Svou vojenskou službu jsem začínal u výsadkářů a tam si lenoši moc úspěchu neužijí. Kdykoliv jsem měl možnost, tak jsem se snažil alespoň něco dělat, buď cvičit, nebo se jít proběhnout. Teď je to s ochrankou trošku složitější, ale přesto se snažím,“ řekl Pavel. „Absolvoval jsem dálkové pochody. Některé byly dlouhé třicet pět, některé padesát kilometrů. Byl to spíš takový indiánský běh. Mě na tom bavilo to, že jsem si mohl zvolit sám tempo a užít si to, zastavit se a porozhlédnout. Byla v tom velká volnost. Všichni, kdo se postaví na start pražského maratonu, mají můj obrovský respekt. Navíc s tolika běžci a s takovou konkurencí.“

Pavel se u startu sešel s předsedou organizačního výboru RunCzech Carlem Capalbem, který pražský maraton organizuje od jeho vzniku v roce 1995.

„Je to pro nás velká čest, že pan prezident Pavel maraton odstartoval a svou účastí podpořil nejen náš závod, ale sport jako takový,“ uvedl Capalbo.

Pořadatelé pražského maratonu se nedávno spojili s ministerstvem zdravotnictví, aby společně bojovali proti tomu, že v Česku každoročně přibývá počet lidí s obezitou nebo s cukrovkou, rostou také různé psychické problémy u obyvatel. Kvůli tomu se významně zatěžuje rozpočet na zdravotní výdaje státu.

„Je to jedna z věcí, na kterou se zaměřuji delší dobu. V době mojí prezidentské kampaně jsme se bavili s doktorem Šebkem, který je propagátorem zdravého životního stylu, o tom, že bychom jako lidé pro sebe měli něco dělat,“ řekl Pavel. „A k tomu sport neoddělitelně patří. Budeme dál společně hledat cesty, jak to propojit a ukázat dětem a mladým lidem, že sport je úžasná věc, která pomáhá předcházet nejrůznějším zdravotním problémům.“

Prezident sám si už vyzkoušel různé sporty.

„Já jsem se snažil vyzkoušet téměř všechno, většinou to bylo spojeno s nějakým adrenalinem. Lezení po skalách, potápění, to mě vždycky bavilo,“ řekl Pavel.