Lákadla šampionátu v Táboře: derniéra šampionky, nejrychlejší Češi i jednička

Bolavý koulař

neděle 14.35

Tomáš Staněk v Táboře ukáže, jak se mu podařilo vrátit do formy po nedávných problémech s kolenem. „Mistrovství republiky se určitě zúčastňovat budu. Nemáme to v plánu vynechat, ale spíš to půjdu z tréninku,“ naznačil. Po nedávných potížích bylo jeho úkolem dát se dohromady a na tréninku jít víc do rychlosti.