9 setin od Paříže! Čtvrtkaři smutní: Strašný kousek... Sen se rozplývá

Čeští atleti odlétají ze štafetového mistrovství světa z Nassau bez jediné místenky na olympijské hry do Paříže. V nočních opravných bězích byl nejblíž čtvrtkařský tým mužů, jehož finišman Patrik Šorm se dostal do cíle o krutých devět setin sekundy za postupem. Smíšená štafeta, loni bronzová na MS, do oprav nenastoupila s nadějí, že olympiádu získá prostřednictvím kvalifikačního žebříčku. Její opory pomohly mužským a ženským štafetám.

Na cílové čáře ležela kvalifikace na olympiádu a Patrik Šorm do toho dal všechno. V rovince se prodral kolem Zambijce Kennedyho Luchembeho, ale k Polákovi Kajetanu Duszyňskému ještě pár centimetrů scházelo. Český čas 3:03,00 minuty byl o 9 setin pomalejší. Je to důvod, proč česká mužská štafeta nepojede na olympiádu.

„Dneska jsem udělal úplné maximum. Soustředil jsem se prvních dvě stě metrů, abych se nezbláznil v hlavě, abych si je hezky postupně sbíhal a připravil se na závěr. Měl jsem ho, ale bohužel nestačilo o pár setinek…“ hodnotil Šorm pro svazové stránky.

Spolu s Vítem Müllerem v opravném kole nenastoupil do smíšené štafety, která měla podle teoretických předpokladů největší šance olympijské místo vybojovat. Vedení výpravy se rozhodlo do boje o všechno nasadit nejlepší závodníky do mužského a ženského týmu, protože smíšená štafeta má reálnou šanci se do Paříže dostat na základě kvalifikačního žebříčku. V současnosti jsou v něm Češi na prvním ze dvou postupových míst.

Mužskou štafetu rozbíhal Matěj Krsek a předával na třetím místě, Vít Müller ale na seběhu ztratil dvě pozice.

„Bohužel, udělal jsem obrovskou chybu. Nechal jsem se zavřít od běžce z Barbadosu, ten pak zpomalil, musel jsem ho obíhat. Nevěděl jsem kudy, byl jsem zavřený, to mě stálo síly ve finiši,“ litoval Müller.

Michal Desenský přebíral kolík na průběžné čtvrté pozici. Tu udržel pro finišmanka Patrika Šorma, který zkusil zoufalý útok v cílové rovince. Nevyšel o 9 setin sekundy.

„Byl to strašný kousek. Devět setin v šestnácti stech metrech je tak málo. To je fakt škoda,“ hlesl Krsek.

Pro mužskou štafetu je šance dostat se na olympiádu přes žebříček méně reálná. Aktuálně je v pořadí až pátá za Francií, Zambií, Jamajkou a Nizozemskem. Podobně je na tom i ženská štafeta, která v elitní sestavě Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Barbora Malíková skončila v opravném rozběhu rovněž třetí v kvalitním čase 3:27,76, který však na postup nestačil o 46 setin.

„Už jsem se viděla před jednou z těch holek, co byla první a druhá, ale bohužel to nestačilo,“ litovala Malíková.

Sprinterská štafeta na 4x100 metrů Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Ondřej Macík se zlepšila na výkon 39,20, což ale stačilo jen na šesté místo v opravném běhu.

„Olympijský sen se nám malinko vzdaluje, pravděpodobně se rozplynul. Věřte, že nikoho to nemrzí než nás a trenéry. Nezbývá než věřit, že uděláme nějaký výsledek na mistrovství Evropy,“ hodnotil Stromšík.

Šampionát ovládli Američané, kteří vyhráli obě sprinterské štafety (muži 37,40, ženy 41,85), čtvrtkařkou štafetu žen (3:21,70) a smíšenou štafetu (3:10,73). Mužskou štafetu na 4x400 metrů vyhrála Botswana (2:59,11).