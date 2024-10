Senzační Češka Stewartová. Překonala vlastní rekord: Hlava mi to nebere

Usain Bolt při svém slavném berlínském světovém rekordu na sto metrů zkrouhnul čas o víc než desetinu. Moira Stewartová při půlmaratonu ve Valencii přišla na to, jak své závodní sny překonat o víc než jednu minutu. Cíl stát se první Češkou s půlmaratonem pod hodinu a deset minut se proměnil v pokoření hranice 1:09.

„Dnešní závod vyšel úplně nad všechna moje očekávání. Vůbec jsem netušila, že jsem schopná běžet takhle rychle, zvlášť po letošní sezoně, kdy mi to nevycházelo. Ale dneska si všechno sedlo,“ radovala se Stewartová.

Nádherné futuristické město Valencie jí přináší štěstí. Vloni v prosinci tady časem 2:25:36 hodiny překonala národní rekord a splnila olympijský limit v maratonu. Tentokrát sem přijela po nepodařené sezoně, ale s nadějí na dobrý výkon.

„Do závodu jsem nastupovala s tím, že cítím, že by to mohl být dobrý den a dobrý závod. Celou dobu se mi běželo dobře, zvlášť první polovina, ta byla svým způsobem zadarmo,“ líčila Stewartová. „Při druhé už se nám trošku otáčel vítr do protivětru, začalo trošku pršet, ale přes moje překvapení jsem dokázala udržet soustavné tempo. Když jsem dobíhala do cíle, času jsem vůbec nevěřila. Závod pro mě nemohl dopadnout líp.“

V minulosti Stewartová vládla především na dráze, kde má ze závodů na 5000 a 10 000 metrů celkem deset titulů mistryně republiky. Kvůli snu o účasti na olympiádě se ale dala na maratony a má už za sebou start na Hrách v Paříži. Ve Valencii předloni na jaře v půlmaratonu zaběhla svůj první přelomový čas na silnici. A teď ho posunula o minutu a půl.

„Je to taková odplata za to, jak se mi letos nedařilo. Samozřejmě jsem věděla, že mám natrénováno, ale v létě jsem to neuměla prodat. Závod jsem rozběhla dost svižně. Komunikovala jsem s jedním vodičem jiné závodnice, který mi říkal, že cílí na jedna nula devět. To bylo prostě něco, co jsem chtěla,“ potvrzovala Stewartová svůj cíl běžet pod hodinu a deset minut.

Na trase se ale držela tempa, kterým se přiblížila možnost zlomit rovnou hranici hodiny a devíti minut.

„Od čtrnáctého kilometru to šlo už opravdu těžko, ale pořád jsem se rvala a průběžně kontrolovala hodinky, což bych dělat neměla. Tempo bylo nastavené dobře a pořád se mi hlavou honilo, že bych mohla běžet pod jedna nula devět,“ řekla Stewartová. „Když jsem pak viděla čas, tak to byla úleva. Nemohla jsem tomu uvěřit a mám z toho hroznou radost. Byl to opravdu skvělý závod.“

Závod vyhrála Keňanka Agnes Ngetich, která časem 1:03:04 ztratila dvanáct sekund na světový rekord. Ten padl v závodě mužů. Etiopan Yomif Kejelcha výkonem 57:30 o sekundu vylepšil rok starý čas Uganďana Jacoba Kiplima.