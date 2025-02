Senzace pro Lu. Povede ji expert ze Švýcarska, trénuje i světové hvězdy

První fáze nadějné kariéry Lurdes Glorie Manuel končí, nová kapitola slibuje mnohé. Juniorská mistryně světa se loučí se svými dosavadními trenéry Šárkou Chládkovou a Ratislavem Šedinou, kteří ji v Táboře provedli atletickým dětstvím.

„Chtěla bych tímto moc poděkovat trenérům. Byla to náročná, ale úspěšná jízda, jsem ráda, že jste mohli být součástí mé začínající kariéry,“ uvedla Manuel. „Naučili jste mě milovat atletiku, užívat si skvělou atmosféru a hlavně chtít vyhrávat a překonávat hranice. Minulý rok byl dlouhý a nabitý vrcholy, ale i tak jsme to všichni spolu zvládli a všechny moje úspěchy byly i vaše. Moc to pro mě znamená, i když to vlastně ani slovy nedokážu popsat.“

Spolu se dostali ke zlatým medailím z juniorského mistrovství Evropy i světa a na olympiádu do Paříže. O její další vývoj se postará švýcarský kouč Laurent Meuwly.

Kdo to je? Co se týče úspěchů, někdo jako fotbalový Guardiola. Tréninku se začal věnovat už v osmnácti letech. Velké úspěchy pod jeho vedením získala švýcarská překážkářka Léa Sprungerová, evropská šampionka z roku 2018 a o rok později taky mistryně Evropy v hale na hladké čtvrtce. Globální pozornost sebral Meuwly díky svému působení u nizozemského národního týmu.

Z Femke Bolové udělal jednu z tváří světové atletiky. Když se předloni stala mistryní světa na 400 metrů překážek, Meuwly dostal cenu za trenérské úspěchy. Spolupracuje taky se švýcarskou sprinterkou Aljou De Ponteovou, mistryní Evropy na šedesátce, nebo s Nizozemkou Lieke Klaverovou, loňskou vicemistryní světa na halové čtvrtce.

Meuwly byl s Manuel už při nedělním mítinku v Toruni, kde si časem 51,15 téměř o sekundu a půl vylepšila nedávný osobní rekord z Czech Indoor Gala v Ostravě, zatím jen v pozici konzultanta. Jeho oficiální představení jako nového trenéra talentované čtvrtkařky se chystá během tohoto týdne.

Manuel v Toruni proháněla Norku Henriette Jaegerovou, která časem 50,44 zaběhla nejlepší světový výkon roku.

„Jsou to úžasné pocity. Podařilo se mi dobře seběhnout, jsem nadšená. Myslím, že jsou tam ještě rezervy. První kolo bylo přiměřené, nic extra rychlého. Například bych v závěru mohla ještě víc zabrat, kdyby byly soupeřky blíž,“ líčila Manuel. „Upřímně musím říct, že takový čas jsem nečekala. I trenér Laurent Meuwly se spokojeně usmíval.“

Ještě také dostudovat školu

Manuel se v jediném běhu přehnala před několik velkých čtvrtkařských jmen české historie i současnosti. Najednou má lepší halový osobní rekord než Tereza Petržilková, Denisa Rosolová, Lada Vondrová i Zuzana Hejnová. Před ní jsou jen výkony z minulého století. Na Helenu Fuchsovou ztrácí šestnáct setinek, dál už jsou jen legendy Taťána Kocembová a Jarmila Kratochvílová.

„Je to skvělé, potvrzuje svůj talent. Těšíme se, co ji do budoucna čeká. Má to opravdu vysoké parametry,“ pochvaluje si Alfoz Juck, manažer Manuel. „Je první rok mezi dospělými. Ukazuje, že při správném vedení a všemi věcmi okolo to může jít do budoucna velmi fajn směrem. Ne hned, ale k další budoucnosti, k LA 2028. Ještě musí dostudovat střední školu, aby se mohla naplno věnovat jen atletice a čtyřstovce.“

Manuel bude na jaře maturovat, pro léto už může s čistou hlavou cílit na venkovní čtvrtku pod 50 sekund, neoficiální hranici světové elity.

„Nechceme předbíhat, halové ovály jsou dnes kvalitní. Logicky z toho vyplývá, že by to mohlo jít tímhle směrem,“ uvažuje Juck.

V aktuální halové sezoně se před Manuel otevírá šance individuálního startu na březnovém evropském šampionátu v Apeldoornu. Předpokládaná favoritka Femke Bolová šampionát neplánuje, v letošních kontinentálních tabulkách je Manuel čtvrtá.

„Uvidíme, jak to Lu zhodnotí. Původně si myslela, že poběží jen štafetu. Tím, že zaběhla takový čas, ještě to zváží. Rozhodnutí nepadlo,“ vysvětluje Juck.