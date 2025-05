Hvězdné války na dálku, jak dopadl první střet Diamantové ligy s konkurenční soutěží

Cílem nablýskaného projektu atletických grandslamů bylo postavit ty nejrychlejší atlety světa na jednu dráhu, o víkendu ale mezi některými rivaly ležela půlka světa, téměř 13 500 kilometrů.

Američan Kenny Bednarek odběhl svůj závod na 100 metrů na floridském stadionku Ansin Sports Complex v Miramaru, na předměstí Miami, kde hned vedle dráhy rostou palmy. I silný vítr mu pomohl k parádnímu času 9,79 sekundy, a když se na dvoustovce blýsknul i světovým výkonem roku 19,84, sebevědomě prohlásil: „Letos budu dominovat!“

Bednarek si díky triumfu v miamském grandslamu vydělal 100 000 dolarů, asi 2,2 milionu korun. Jihoafričan Akani Simbine, na stovce letos stále muž s nejrychlejším regulérním časem, v čínském Keqiau v přímém souboji porazil Jamajčana Kishanea Thompsona, hranici deseti sekund překonal o dvě setiny a na prémii získal přesně desetkrát míň než Bednarek.

Je to jen malá ukázka, jak velká jména zareagovala na nabídku Michaela Johnsona, který do globálního atletického programu vnesl svůj exkluzivní seriál Grand Slam Track, do něhož zařadil jen běžecké disciplíny. Víkendový program každého slamu trvá tři dny a závodníci soupeří o celkové vítězství vždy ve dvou příbuzných disciplínách. S Diamantovou ligou se Johnson během roku dostal do jediného přímého střetu, právě o minulém víkendu. Hvězdy si ale při plánování sezony musely vybírat.

Karsten Warholm, světový rekordman na 400 metrů překážek, začal jaro dvěma mítinky Diamantové ligy v Číně. Jeho velký soupeř Alison dos Santos závodí v Johnsonově lize a v banku má po dvou závodních víkendech už 200 000 dolarů, necelých 4,5 milionů korun.

Domov pro nejlepší z nejlepších

„Na olympiádě závodí kolem dvou tisíc atletů a potřebují někde závodit. Tohle je určitě role Diamantové ligy, která dává šanci elitním atletům, ale i těm, kteří se ještě vyvíjejí,“ vysvětlil Johnson na otázku iSportu na předsezonní tiskovce pro mezinárodní média. „My chceme poskytnout exkluzivní domov těm nejlepším z nejlepších. Po tomhle fanoušci už nějakou dobu volají. Po rivalitě, soubojích nejlepších s nejlepšími. A chtějí je vidět několikrát za rok.“

Johnsonův projekt je revoluční a každopádně přinesl vzrušení do světa globální atletiky, který po odchodu maestra Usaina Bolta marně hledá cestu k většinovému publiku. Jeho nápad i jeho peníze atletiku posilují, zároveň budí kontroverze.

„Ukazuje to, že atletika začala být trendy,“ pochvaluje si Varhaník. „V Americe je finančních prostředků, které hledají využití, relativně hodně. Tudíž se našly peníze k financování takového mega projektu. Ukázala to schopnost docela úspěšně prodat celosvětová práva, nejenom na americkém trhu, ale i celosvětově. Je to definované olympiádou v LA. Atletika jako hlavní olympijský sport potřebuje dostat jinou resonanci, než má.“

Grand Slam Track Miami Diamantová liga Keqiaq 2 200 000 odměna pro vítěze (v Kč) 220 000 5000 diváci 20 000

Johnson prodal přenosy ze své soutěže do 189 zemí, což je nepochybný úspěch. Zatím je však přesto otázkou, jestli bude jeho projekt dlouhodobě udržitelný. Není jasné, jestli dokáže nová liga přilákat davy fanoušků. Během dubnové premiéry byl obří stadion v Kingstonu poloprázdný, pětitisícový stadionek v Miramaru byl v zaplněný, koncem měsíce se však grandslamový spektákl představí ve Filadelfii na Franklin Field s víc než padesátitisícovou kapacitou.

„Je třeba diváky pořád bavit. Čísla z Paříže byla samozřejmě úžasná, ale je potřeba, aby byla úžasná i z Diamond League. A to se neděje. Revize některých věcí je třeba,“ říká Varhaník.

Liga nacpaná dolary může mít sekundární efekt na kolotoč mítinků Diamantové ligy, kde se minimálně v první fázi sezony otevřou startovní sloty pro atlety, kteří se zatím do elitního seriálu těžko prosazovali.

„Mohlo by to být pro nás výhodnější, že by mohlo být místo na Diamantových ligách. Američanky a Jamajčanky stráví většinou celé léto po Evropě, jezdí po závodech. Takhle by mohly zůstat celou dobu v Americe,“ říká překážka Nikoleta Jíchová. „Já jsem ráda, že je tady nový koncept, který by mohl přitáhnout diváky. Vždycky je to hezký atletický víkend. Má to i velmi zajímavé prize money, což by atletice do budoucna mohlo pomoct, že by se navýšily odměny na Diamantové lize.“