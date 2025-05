Maraton a pivo? Spor kapacit, Pirk překvapil: To nejlepší, co můžete po závodě pít!

Maraton a pivo

Kardiochirurg a nadšený vytrvalostní běžec Jan Pirk má pro běžce nečekanou radu. „Srovnával jsem devět speciálních sportovních drinků s desítkou. A desítka byla nejlepší,“ vysvětluje Pirk. „Obsahuje vodu, vitaminy, proteiny, cukr. A má tak málo alkoholu, že to nevadí. Když někdo nepije, může si dát pivo bez alkoholu. Ale to není pivo… Musím říct, že po závodě je pivo nejlepší, co můžete pít.“

Tomáš Soukup, nutriční specialista a fitness kouč, naopak alkohol v den závodu nedoporučuje vůbec, a to ani ve formě desetistupňového piva. „Pivo je v kontraindikaci s kmenovými buňkami. Pokud použijete alkohol v den, kdy sportujete, blokujete játra,“ vysvětluje Soukup, který spolupracuje například s lezcem Adamem Ondrou. „Lepší je pít víno, ale rozumně. Ideálně ho párovat s dobrým jídlem, a v den, kdy netrénujete.“

Pitný režim je samozřejmě důležitý i během závodu.„Loni bylo strašné počasí, bylo teplo, nezkušení běžci odpadávali na patnáctém kilometru,“ varuje Pirk.

Středomořská dieta

Česká kuchyně s tréninkem na maraton moc nepasuje, zato takzvaná středomořská dieta je k němu jako stvořená.

„Před tréninkem či závodem je užitečné jíst karbohydráty, což jsou v italském jazyce těstoviny – pasta. V den závodu si můžete dát gnocchi, po tréninku třeba semolinové těstoviny fregola. V jídelníčku je i hodně zeleniny a luštěnin, extra panenského olivého oleje. Parezán má hodně minerálů, panna cotta má proteiny,“ líčí Claudio Pocci, prezident Italské kulinářské akademie, který má za sebou šest maratonů. „Když jsem se připravoval na první maraton, přečetl jsem hodně knih, co musíte jíst. A zjistil jsem, že stačí se držet toho, co jím každý den.“

Nadšeným běžcem je kardiochirurg Pirk. „Záleží, proč běháte. Když jde o jogging, můžete jíst všechno. Já jsem před půlmaratonem i maratonem na těstovinách. Poslední jídlo si dávám dvě a půl hodiny před startem. S plným žaludkem nemají plíce dost místa dýchat,“ vysvětluje Pirk.

Podle Soukupa je středomořská kuchyně ideální pro kmenové buňky, které jsou klíčové pro regeneraci. „Jsou schopné se samy opravit. Potřebují karbohydráty, tuky a proteiny ve správné kombinaci,“ líčí Soukup.

Týden profíka

A jak před dlouhým závodem jedí elitní běžci? Většinou používají takzvanou superkompenzaci, kdy jsou tělu nejprve odpírány sacharidy a těsně před závodem jich naopak dostanou nálož. Takhle to udělal Patrik Vebr před dubnovým pražským půlmaratonem, kdy byl z Čechů nejlepší.

„Od pondělka do středy jsem byl na nízkém cukru, v hodnotě jednoho gramu na kilogram váhy. Jedl jsem salát, prosciutto, italské sýry, vše bez cukru. Neměl jsem žádnou sílu a v této fázi jsem měl dva tréninky, které byly pro mě opravdu těžké,“ vysvětluje Vebr. „Ve čtvrtek začala superkomenzace. Jedl jsem 6,5 gramu cukru na kilogram, byly to těstoviny s olivovým olejem, bílá rýže, bílý chleba s marmeládou, banány. Pátek byl před sobotním závodem nejdůležitější den s 10,5 gramy cukru na kilogram váhy. Ráno jsem měl ovesné vločky, k obědu i k večeři 600 gramů vařené rýže.“

Ráno před závodem Vebr spořádal vločky s banánem a s medem. Jeden energetický gel si dal půl hodiny před závodem, druhý v jeho polovině.

Farmářka proti zlodějům

Elitní afričtí běžci chtějí v Praze v obou kategoriích atakovat traťové rekordy. V ženském závodě budou dvě Keňanky usilovat o překonání času Lonah C. Salpeterové 2:19:46 hodiny z roku 2019.

Jednou z nich bude Gladys Chesirová, která prožila hodně drsné dětství. V rodném kraji Marakwet East žila ve vesnici, jež se bránila četným útokům zlodějům dobytka. Dnes má v Itenu svou vlastní farmu, kde chová především mléčné plemeno krav. K pokusu o rekord závodu ji opravňuje osobní rekord těsně nad hranicí dvou hodin a dvaceti minut. Podobně je na tom její krajanka Evaline Chirchirová.

Na startovce mužského závodu jsou největšími esy Etiopané, mezi něž patří i loňský vítěz Lemi Berhanu Hayle. Favority jsou ale jeho dva krajané s osobními rekordy pod dvě hodiny a pět minut. Gadisa Birhanu už má za sebou triumfy v Seville, Montrealu i Záhřebu. Abdualem Belay kromě se kromě řady vítězných maratonů blýsknul šestým místem na majoru v Berlíně. Rekord závodu drží Keňan Alexander Mutiso výkonem 2:05:09 hodiny z roku 2023.

Hrochová i Strýcová

Hlavní českou hvězdou bude olympionička a třetí žena domácích historických tabulek Tereza Hrochová, která poběží druhý maraton za tři týdny. V dubnu skončila devátá na silničním mistrovství Evropy v Belgii. „Regenerace proběhla v rámci možností dobře. Ale jsou to pouze tři týdny, s ohledem na to budu do závodu nastupovat opatrněji,“ řekla Hrochová.

Mezi hobbíky poběží bývalá tenistka Barbora Strýcová. Poté, co si v lednu na Floridě poprvé vyzkoušela půlmaraton, ji čeká i maratonská premiéra.

„Před pár lety jsem si dala sen, že až skončím tenisovou kariéru, že si chci jednou zaběhnout maraton. Asi není nic lepšího než si ho zkusit zaběhnout tady doma v Praze,“ usmívá se Strýcová. „Absolutně jsem nevěděla, do čeho jdu. My tenisti naběháme maximálně dva, tři kilometry. Horní hranice, to už musí být tříseťák, který trvá ke třem hodinám. Běhat třeba třicet kilometrů je pro mě náročné, ani ne tak fyzicky, ale mentálně. Jsem netrpělivý člověk, běžet tři hodiny bylo utrpení. Mám zraněné koleno, ale v neděli se na start postavím a pokusím se zaběhnout, co půjde.“