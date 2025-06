Dvanáctiletý Ukrajinec překonal Duplantise. Syn ruského tyčkaře je novou vycházející hvězdou

Neděle byla zaslíbená tyčkařským rekordům. Že Armand Duplantis opět posunul lidské hranice ve skoku o tyči a ve Stockholmu znovu o centimetr vylepšil vlastní světový rekord na 6,28 metrů, to je známá věc. Přesto v neděli o jeden světový primát přišel. Další megastar světové atletiky roste na Ukrajině. Je jí dvanáctiletý Matvej Strogalev, který Duplantisovi ukradl rekord do čtrnácti let.

Duplantis podvanácté překonal světový rekord, dle slov jeho blízkých má fenomenální Švéd do budoucna na to, aby atakoval laťku ve výšce šest a půl metru. Zatím je na metě 6 metrů a 28 centimetrů. Logicky tak na domácím mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu neměl konkurenci a gratuloval mu i přítomný jamajský král sprintů Usain Bolt.

Pravděpodobně tou dobou ani nevěděl, že mu tentýž den odpoledne ale jeden světový primát už někdo uzmul. Duplantis až do 15. června držel nejlepší světový výkon chlapců do čtrnácti let. V roce 2012 překonal v americké hale 3,97 metru a svět zbystřil.

Třináct let Duplantis rekord držel. Mezitím se stal jednou z největších atletických ikon historie, aby jej v kategorii do čtrnácti let překonal na ukrajinském mistrovství mládeže ve Lvově jistý Matvej Strogalev. Ten vystoupal až do výšky rovných čtyř metrů a laťku pokořil. Vybouchl tak v nefalšovanou radost, protože právě překonal svůj velký vzor.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Федерація легкої атлетики України | Офіційна сторінка (@ukr.athletics)

Zajímavostí je, že ukrajinskému klučinovi je teprve dvanáct let a proti mnohem starším konkurentům dokázal ve Lvově brát třetí místo. O jeho talentu se ví alespoň na Ukrajině dlouho. Strogalev drží už několik neoficiálních rekordů ve věkových kategoriích od sedmi do jedenácti let. I tento rekord, kterým pokořil Duplantise, je vlastně neoficiální, protože podrobné světové statistiky se v této věkové kategorii nevedou.

Strogalev pochází z totálně tyčkařské rodiny. Jeho otec Vadim reprezentoval Rusko ve skoku o tyči na třech MS a olympijských hrách v Aténách 2004. Na výraznější úspěch ale nikdy nedosáhl. Matka Anžela Balachonovová na tom byla o poznání lépe. Stala se mistryni Evropy 1998 a vicemistryní světa 1999. Reprezentovala Ukrajinu. O tyči skáče i Matvejův starší bratr Nikita, pátý z juniorského MS. Matvej má našlápnuto, aby se stal nejúspěšnějším tyčkařem rodinného klanu.