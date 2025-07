Ze Slavie jsem zklamanej, brutální sílu jsem neviděl. Ať dá za Šulce 300 mega

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | S rozjezdem ligy jsem spokojenej, ne nadarmo jsme se těšili. Odstartovalo se ve svižném tempu, čímž nemyslím jen horní trojku. Nejvíc se mi líbil zápas mezi Mladou Boleslaví a Libercem. Výsledek 3:3, drama, hezké branky. Na takové mače se nádherně dívá. Moc nechápu, co se nelíbilo Radkovi Kováčovi. Ať je rád, že neprohráli, přispěli k dobrýmu fotbalu. Lidi na tribuně museli odcházet nadšení. Třeba se do Bolky na fotbal zase začne chodit. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Nejvíc se čekalo, jak soutěž odpálí nejlepší trojka, potažmo čtyřka. Řeknu vám, že nějakou ztrátu jsem čekal, ale tolik? Favorité, styďte se! Všichni se hrozili brutální síly Slavie, po remízovém zápase s Hradcem jsem z mistra docela zklamanej. Z prvního poločasu jsem byl úplně v šoku, jak takhle může hrát? Koupili posily, prý jde o zajímavý kluky, ale já je v sestavě neviděl.

Hrála stará parta, pak to Trpišák trochu protočil, nasadil Sadílka, zlepšili se, ale stejně to k ničemu nevedlo. Já říkám, pozor na Hradec! Byl vážně dobrej. Slavii do velkého množství šancí nepouštěl a co si vytvořil, to proměnil.

Slávka na startu prostě zaspala, a nejvíc Tomáš Holeš. Takový gól jsem dlouho neviděl, kuriozitka kola. Zrovna u Toma mě takovej zkrat překvapil, ale stane se. Ukřižování není na místě. VAR neměl