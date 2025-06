Český talent překonal národní rekord a posbíral skalpy favoritů: Tato konkurence…

Vstoupit do diskuse (

Půlkař Jakub Dudycha po roce znovu zlepšil svůj národní rekord na 800 metrů. Na zlatém mítinku Kontinentální tour v Hengelu skončil čtvrtý v čase 1:44,78 minuty, jímž o čtyři setiny vylepšil loňský výkon z Bydhoště. „Je to super. Druhá půlka v sezoně a hned osobák,“ radoval se juniorský mistr Evropy z roku 2023.

Jednomu z velkých talentů české atletiky to začátkem sezony běhá parádně. Dudycha do ní vstoupil koncem května nadějným výkonem 1:45,07 z Bydhošti, kde vloni přivedl českou půlku do jednadvacátého stolí, když překonal národní rekord Lukáše Vydry z roku 1998. V pondělí se na prestižním mítinku v Hengelu ještě zlepšil a podruhé se těšil z českého historického času.

„Jsem fakt spokojený. Byly tam i nějaké cenné skalpy pro mě. Čtvrté místo v téhle konkurenci je super,“ radoval se Dudycha.

Před ním skončili vítězný Ir Mark English (1:43,92), Francouz Yanis Meziane a Australan Peyton Craig, kteří doběhli ve shodném čase 1:44,32. Mimo jiné poprvé v kariéře porazil Španěla s honduraskými kořeny Elvina Josuého Canalese, bronzového medailistu z letošního halového mistrovství světa v Nankingu. Po čtyřech porážkách taky premiérově předběhl Rumuna Catalina Tecuceaunua, který má bronz z loňského mistrovství Evropy.

„Věděl jsem, že tu jsou silná jména a z první dráhy nemá cenu se cpát dopředu. Začal jsem v klidu zezadu. Pacemaker probíhal první kolo za 49,20, takže jsem tam byl opravdu rychle, i když jsem byl předposlední. Pak jsem dokázal oběhnout nějaké borce,“ pochvaloval si Dudycha. „Doufám letos v ještě lepší čas.“

