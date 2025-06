Vše pro rekord. Duplantis na čtvrtém startu v Ostravě: Doufám, že bude ten nejlepší

Překážkářské eso Grant Holloway poslalo do Ostravy nadšené selfíčko. „Těším se, že si zaběhnu na stejné dráze, na které Dayron Robles zaběhl světový rekord,“ zahlásil trojnásobný mistr světa.

Už je to osmnáct let, co se ráno na Zlaté tretře podávalo šampaňské s jahodami na oslavu Roblesova běhu v přelomovém čase 12,87 sekundy. Od té doby čeká ostravská rekordní tradice na další historický výkon v jedné z hlavních atletických disciplín. V úterý bude ovšem na startu Armand Duplantis, v atletickém světě známý svou přezdívkou Mondo.

„Říkal, že se o světový rekord chce pokusit na každém startu, pokud to dovolí podmínky,“ líčí Alfonz Juck. „V neděli skočil šest metrů a hned šel na světový rekord, neváhal. Uvidíme, jak to bude u nás. Mám zprávy, že se cítí dobře. Uvidíme, jestli právě Ostrava bude tím zaslíbeným místem.“

Panuje velké očekávání. Duplantis už na Zlaté tretře startoval třikrát a vždy ukázal, co dovede. V roce 2023 skočil úchvatný rekord mítinku. Vloni ve velké zimě překonal šest metrů a nabídnul publiku nadějné pokusy na výšce světového rekordu.

Duplantis na Zlaté tretře 2024 600 cm 2023 612 cm 2021 590 cm

„Jsem nadšený, že se vracím do Ostravy. Bude to můj čtvrtý start a doufám, že bude ten nejlepší. Před dvěma lety jsem skočil šest set dvanáct. Doufám, že tentokrát skočím ještě výš,“ vzkázal pětadvacetiletý Švéd.

Manažer Juck to s úsměvem komentoval: „První meta. Doufám, že první…“

Světová atletika má dost výrazných osobností, ovšem Duplantis vystupuje z řady. Přináší podobné vzrušení jako kdysi Bolt. Při každém jeho startu fanoušci cítí rekordní mrazení. Tyčkařský maestro navíc v poslední době zapracoval na doprovodné show. Uvolnil se, po nedělním rekordním skoku ve Stockholmu v extázi upaloval k tribuně, kde dostal pusu od blonďaté snoubenky Desiré Inglanderové. Není divu, že se po několika chladnějších letech k Tretře znovu naplno vrátili fanoušci.

„I termín je rozhodující. Je před prázdninami, bude teplo. Do toho Armand skočil světový rekord, všechno do sebe zapadá. On je absolutní fenomén. Skloubil strašidelnou rychlost s technikou,“ řekl ředitel mítinku Jan Železný.

Duplantis měří jen 181 centimetrů, nemá takové páky jako vyšší tyčkaři. Využívá ale extrémní dynamiky, s tyčí nabíhá rychlostí přes deset metrů za sekundu. Ve výškách, kam se většina jeho soupeřů nikdy nedostane, je konzistentní. Šest metrů překonal už stoosmnáctkrát, skoků přes hranici 610 centimetrů zapsal jednadvacet.

„Má mnohem větší náběhovou rychlost a je schopen přenést energii do výšky, ať už s tyčí nebo bez tyče. Myslím si, že tímhle směrem se svět skoků ubírat,“ všimla si výškařka Michaela Hrubá.

„Je to blázen, když to řeknu upřímně,“ usmívá se tyčkařka Amálie Švábíková. „Světové rekordy si skáče, jako kdyby o nic nešlo. Je to neuvěřitelný, co se týče technické stránky. Těží hlavně z rychlosti. Potvrzuje, že tyčka je rychlostní a dynamická disciplína. Je extrémně rychlý a silný, má jiné tyče.“

Elitní soupeř z Řecka, Čopra či Gout

Tyčkaři v Ostravě dřív závodili v zatáčce, kde však výkonům nepomáhal měnící se vítr. Železný inicioval změnu, díky níž bude hlavní hvězda mítinku v úterý závodit v těsné blízkosti hlavní tribuny.

„Jak jsem se dozvěděl, že se točí vítr, tak jsem věděl, že to musíme přesunout k tribuně. Že to bude víc kontaktní s diváky, bude se mu tam skákat líp,“ vysvětlil Železný. „V jeho formě se můžou dít velké věci, i když světový rekord je světový rekord.“

Duplantis bude mít v závodě elitního soupeře v Řekovi Emmanouilovi Karalisovi. Fanoušky potěší Holloway, Níradž Čopra, Femke Bolová či skvělý teenager Gout Gout. Hlavní pozornost bude mířit na Monda.

„Čeká nás účast v současnosti možná nejkvalitnějšího a nejpopulárnějšího atleta světa. Sektor připravíme tak, aby byl na co nejlepší úrovni, aby se cítil bezpečně. Bonus za světový rekord je připraven,“ usmívá se Juck.