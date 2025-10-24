Hvězdní ambasadoři, afričtí vytrvalci či česká legenda. Zátopkův maraton poběží i Kulhavý
Do Ostravy míří celá řada elitních vytrvalců. Nejen českých, ale i světových. V sobotu dopoledne odstartuje na vítkovickém stadionu v rámci druhého ročníku Zlatého maratonu Emila Zátopka celkem devět závodů, při nichž si přijdou na své i amatérští běžci. Ambasadorem akce bude například Colin Jackson, bývalý světový rekordman v běhu na 110 metrů překážek.
Závod, který se poběží na upravené trati s mezinárodní certifikací World Athletics, slibuje útok na skutečně báječné časy. V minulém roce ovládl Zátopkův maraton keňský vytrvalec Kennedy Rono za dvě hodiny, deset minut a pět sekund. Mezi ženami tehdy kralovala jeho krajanka Pascaline Jelagatová, která se jen těsně nedostala pod hranici dvou hodin a třiceti minut.
Rono míří do Ostravy znovu, tentokrát chce zaběhnout ještě lépe. „Doprovodí ho také krajané Hillary Kimaiyo (jako vodič do 25. kilometru) a dalších pět afrických běžců, takže celková kvalita závodu se ve srovnání s prvním ročníkem jednoznačně zvýší,“ libuje si sportovní manažer akce Alfonz Juck, mimo jiné i dlouholetý manažer Zlaté tretry.
V ženské kategorii budou na nejlepší čas z minulého roku útočit Keňanky Chelangat Sangová a Mary Munanuová, která poběží na evropském kontinentu vůbec poprvé v životě. „Trénovala jsem na kvalitní čas, ale nechci uvádět nic konkrétního. Hlavně aby z toho byla dobrá nálada v cíli,“ hlásí jedna z favoritek.
Českým želízkem v ohni bude Petra Pastorová. Domácí legenda poběží svůj 84. maraton v kariéře a zároveň i jedenáctý v sezoně. „Je to královská disciplína. Když to člověk doběhne, cítí se skvěle,“ má jasno vytrvalkyně.
„Určitě vždycky se cítím dobře minimálně do nějakého 32. kilometru, posledních deset už většinou bývá hodně o hlavě. Je to pro mě výzva. Když vím, že jsem na druhé nebo třetí pozici, chci to prostě obhájit,“ líčí Pastorová.
Zlatý maraton Emila Zátopka nalákal také hvězdné ambasadory, mezi nimiž nechybí oštěpařská olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, někdejší světový rekordman v běhu na 110 metrů překážek Colin Jackson nebo olympijský vítěz z Londýna 2012 Jaroslav Kulhavý. Slavný biker si zaběhne desetikilometrovou trať. Na vítěze závodu pak čeká prémie 2000 dolarů, stejně jako za překonání časů 2:10 u mužů a 2:25 u žen. Nejlepší čeští běžci získají 300 dolarů.