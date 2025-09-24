Zahradník, moderátor i účastníci reality show. Co dnes dělají čeští atletičtí šampioni?
Česká atletika čeká už osm let na další zlatou medaili ze světových šampionátů. Historicky má ale na jedné z největších sportovních akcí planety výbornou bilanci. Hned jedenáct českých atletů už na globálním vrcholu získalo zlatou medaili. Co dnes dělají?
Jarmila Kratochvílová
74 let
První šampionka v historii. Na premiérovém MS v Helsinkách v roce 1983 zažila pekelný týden. V úterý 9. srpna vyhrála půlku, ve středu 10. srpna navázala čtvrtkou. Oba její časy vydržely jako rekord MS až do letošního Tokia. Kratochvílová nikdy nemilovala pozornost. Ve čtyřiasedmdesáti dál žije obklopena rodinou v Golčově Jeníkově a stále trénuje mladé talenty. V minulosti přivedla Ludmilu Formanovou k titulu mistryně světa. V neděli se v Mladé Boleslavi těšila z vítězství patnáctileté svěřenkyně na mistrovství republiky žáků.
Helena Fibingerová
76 let
Legendární koulařka triumfovala na MS v Helsinkách v pátek 12. srpna a po vítězném posledním pokusu slavila mohutným křikem a bláznivým během po ploše stadionu. Vypadalo to divoce, ale Fibingerová prožívala silný osobní příběh. Těsně před MS jí zemřel otec a nejbližší jí zprávu před MS tajili. Po konci kariéry výrazně zhubla a už léta je jako manažerka marketingové agentury Česká atletika jednou z nejdůležitějších osobností atletiky v zemi. V Uherském Ostrohu má pekárnu, její koláčky jsou pověstné.
Imrich Bugár
70 let
Obrovitý diskař získal v Helsinkách své zlato v poslední den šampionátu v neděli 14. srpna. Kariéru si protáhl až do čtyřicítky a i nadále zůstal u sportu. Až do letošního roku pracoval v armádním sportovním centru Dukla v oddělení zahraničních styků, kde ho vystřídal bývalý čtvrtkař Pavel Maslák. Stále pomáhá s organizací Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově, kterému mítink slíbil u jeho rakve. Působí v předsednictvu Klubu olympioniků a jako předseda Unie armádních sportovních klubů.
Jan Železný
59 let
Šampion šampionů. Oštěpař, který jenom mistrovství světa vyhrál třikrát – v roce 1993 ve Stuttgartu, v roce 1995 v Göteborgu a taky po vážném zranění ramene v Edmontonu 2001. U sportu dál zůstal jako uznávaný trenér. Medaile z vrcholných závodů pod jeho vedením přivezli Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý i Petr Frydrych. Od letošní sezony trénuje Inda Níradže Čopru. Je také ředitelem ostravské Zlaté tretry.
Šárka Kašpárková
54 let
Trojskokanka zazářila zlatou medailí na mistrovství světa 1997 v Göteborgu a s kariérou se loučila na ME 2006 na stejném místě. V mixzoně tehdy dostala od deníku Sportu kytku. V roce 2013 se blýskla v televizní show StarDance, když hvězdy tančí. Krátce se mihla i v politice. Své zkušenosti nabídla basketbalistkám Žabin, pracuje pro Český olympijský výbor a věnuje se sportovní přípravě dětí.
Tomáš Dvořák
53 let
Někdejší král desetiboje vyhrál mistrovství světa hned třikrát v letech 1997, 1999 a 2001 a s Romanem Šebrlem dlouho bojoval o šanci stát se prvním mužem, který překoná hranici 9000 bodů. Po kariéře působil na atletickém svazu jako reprezentační šéftrenér. Pak se ale oddal jiné své lásce. Dvořák se zamiloval do zahrad, jednu si udělal i doma. Našel se v jejich realizacích, je spoluvlastníkem firmy Trees.
Ludmila Formanová
51 let
Na MS 1999 v Seville na půlce ve finiši senzačně porazila legendární Marii de Lurdes Mutolaovou z Mozambiku. Formanová po kariéře zůstala u sportu, učila tělocvik na čáslavském gymnáziu, působila jako televizní expertka. V současnosti má vlastní atletickou akademii, v níž se snaží přivést ke sportu malé děti, pořádá tréninky a věnuje se výživovému poradenství.
Roman Šebrle
50 let
Slavný desetibojař, který jako první překonal hranici 9000 bodů, víc než desetiletí držel světový rekord a má i olympijské zlato a stříbro, mistrovství světa vyhrál až na závěr svého nejúspěšnějšího období v Ósace 2007. Sportovní kariéru si dlouho prodlužoval, rychle se ale prosadil i v novém životě. V něm je tváří CNN Prima News, kde uvádí Hlavní zprávy. Vydělává si taky jako moderátor společenských akcí, ale vrátil se i k atletice. Trénuje skupinu v čele desetibojařem Ondřejem Kopeckým, který se zúčastnil MS v Tokiu.
Barbora Špotáková
44 let
Z mistrovství světa má tři zlata. První získala v roce 2007 v Ósace, druhé dodatečně za MS 2011 v Tegu, kde byla původní vítězka Maria Abakumovová diskvalifikována za doping. V Londýně 2017 slavila deset let po prvním triumfu. Kariéru sice oficiálně ukončila v roce 2022, rok na to se ale vrátila kvůli loučení na Zlaté tretře a od té doby zatím v každé sezoně závodila. Letos dokonce při finále extraligy porazila olympioničku Petru Sičakovou. Špotáková je místopředsedkyní atletického svazu a má malou tréninkovou skupinu, kde se s oštěpem tuží například Matyáš Novák, syn principála Cirku La Putyka Rostislava Nováka.
Zuzana Hejnová
38 let
Mistrovství světa na 400 metrů překážek vyhrála v letech 2013 v Moskvě a 2015 v Pekingu. Především v prvním roce byla tak dominantní, že pro deník Sport nafotila snímky v kostýmu Superwoman. Kariéru ukončila před třemi lety, narodil se jí syn Matyáš. Přežila účast v reality show Survivor a od minulé sezony působí jako svazová trenérka sprintů a překážek.
Vítězslav Veselý
42 let
Oštěpař, který v roce 2013 vyhrál mistrovství světa v Moskvě, má za sebou úžasnou kariéru, v níž získal i titul evropského šampiona a bronzovou olympijskou medaili, která mu z Londýna 2012 dorazila se zpožděním kvůli dopingu soupeře. S kariérou se rozloučil vloni na mistrovství republiky ve Zlíně a dal si čas na to, aby prozkoumal, co ho bude bavit dál. U atletiky zůstal jako trenér.