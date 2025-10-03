Semenyaová to se soudy vzdala. Navždy zůstane symbolem sporu o pohlaví ve sportu
Jedna velká rozepře, která dalece překročila hranice sportu, vyšumí do ztracena. Jihoafrická atletka Caster Semenyaová se roky hádala o to, aby mohla závodit dál mezi ženami, byť je zjednodušeně řečeno v jejím těle příliš vysoká hladina mužského hormonu testosteronu. Teď dvojnásobná olympijská vítězka ve 34 letech řekla dost. Právní spor se rozhodla ukončit a de facto tím ukončila běžeckou kariéru, která stejně byla kvůli zákazům v útlumu.
Její dominance v běhu na 800 metrů se těžko s někým srovnává. V době největší formy byla neporažena ve více než třiceti závodech v řadě. Soupeřky cítily křivdu. Semenyaová stihla dvě olympijská zlata 2012 a 2016. K tomu se stala trojnásobnou světovou šampionkou 2009, 2011 a 2017. Na nejvyšší stupínky se začala prosazovat už jako teenagerka a její výkony otevřely velký problém. Mohou závodit mezi ženami i osoby, které evidentně vykazují vyšší hladinu testosteronu v krvi?
Semenyaová byla nucena podstoupit testy na ověření pohlaví. Trpí jednou z hormonálních poruch, která se označuje zkratkou DSD. Jde o souhrnný název pro poruchu pohlavního vývoje. V kostce řečeno má typický mužský chromozom XY a už zmíněnou vysokou hladinu testosteronu, ale zároveň jasně rozpoznatelné ženské rysy.
Nátlak na kompetentní orgány z řad konkurence i odborné atletické veřejnosti sílil a IAAF (Mezinárodní atletická federace) tak vydala změnu pravidla s účinností od května 2019. Každá sportovkyně, která trpí podobnými problémy jako Semenyaová, musí užívat léky ke snížení hladiny testosteronu. Pravidlo, které přišlo kvůli jihoafrické rekordmance. Ta však užívání léků odmítla. Tím pádem byla ze všech mezinárodních prestižních podniků vyřazena.
I kdyby vyhrála, návrat už je nereálný
To si ale nehodlala nechat líbit a začala právní válka, která tedy trvala zhruba sedm let. Tvrdila, že pravidla porušují její práva. Prohrála svá odvolání u Sportovního arbitrážního soudu a u Švýcarského federálního tribunálu. Nyní je Semenyaové 34 let a rozhodla se, že dál se přít nebude.
Přitom paradoxně v červenci uspěla její námitka u Evropského soudu pro lidská práva. Dalším krokem mělo být odvolání atletky zpět ke švýcarskému nejvyššímu soudu, který se celou kauzou zabýval. Jenže k němu nedojde. Možná kvůli skutečnosti, že už by se těžko vrátila na ovály, i kdyby spory ohledně pohlaví stokrát vyhrála. Ve 34 letech se tedy zdá, že jihoafrická šampionka nadobro zakotví v pozici trenérky.
Semenyaová už navždy bude synonymem problematiky pohlaví ve sportu. Vždyť s jejím příchodem na scénu začala atletika své předpisy upravovat už v roce 2011. Ty se v průběhu let zpřísňovaly, ale je s podivem, že vše trvalo tak dlouho, že mohla dokráčet ke dvěma zlatým olympijským medailím. Nejnovější změna pravidel zavedená začátkem tohoto roku se vzdaluje monitorování testosteronu a vyžaduje, aby ženy soutěžící v mezinárodní atletice podstoupily genetický test na přítomnost chromozomu Y. Tím by se smazaly všechny spekulace na téma míry hladiny testosteronu v krvi.