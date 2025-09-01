Předplatné

Česko – Srbsko 60:82. Národní tým na favorita nestačil. Do osmifinále nepostoupí

Češi na ME prohráli se Srbskem
Zdroj: Václav Mudra
Češi na ME prohráli se Srbskem
Češi na ME prohráli se Srbskem
Češi na ME prohráli se Srbskem
Češi na ME prohráli se Srbskem
5
ČTK, iSport.cz
ME v basketbalu
Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy zapsali čtvrtou porážku v řadě. Na favorizované Srbsko nestačili v poměru 60:82 a přišli o naději na postup do osmifinále. Po drtivé úvodní čtvrtině soupeře drželi Češi ve zbytku utkání přibližně dvacetibodovou ztrátu, k většímu zdramatizování zápasu se ale nedostali.

Podrobnosti připravujeme.

8260

Tabulka

1.Turecko440364:2798
2.Srbsko440344:2738
3.Lotyšsko422303:3096
4.Estonsko413287:3295
5.Portugalsko413257:3035
6.Česko404263:3254

