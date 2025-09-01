Česko – Srbsko 60:82. Národní tým na favorita nestačil. Do osmifinále nepostoupí
Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy zapsali čtvrtou porážku v řadě. Na favorizované Srbsko nestačili v poměru 60:82 a přišli o naději na postup do osmifinále. Po drtivé úvodní čtvrtině soupeře drželi Češi ve zbytku utkání přibližně dvacetibodovou ztrátu, k většímu zdramatizování zápasu se ale nedostali.
Podrobnosti připravujeme.
Tabulka
|1.
|Turecko
|4
|4
|0
|364:279
|8
|2.
|Srbsko
|4
|4
|0
|344:273
|8
|3.
|Lotyšsko
|4
|2
|2
|303:309
|6
|4.
|Estonsko
|4
|1
|3
|287:329
|5
|5.
|Portugalsko
|4
|1
|3
|257:303
|5
|6.
|Česko
|4
|0
|4
|263:325
|4