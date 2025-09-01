Kondičák basketbalistů: byl na misi v Iráku, vedl kurzy přežití a hráčům vyrábí boty
PŘÍMO Z RIGY | Říká se, že dobří holubi se vracejí. U národního týmu basketbalistů to evidentně platí i u kondičních trenérů. Michal Miřejovský u reprezentace před časem skončil, ale zdravotní problémy Jana Zlámala poslali na EuroBasket do Rigy na záskok bývalého vojáka Miřejovského. Chlapík, který v mundúru dělal vojenského tělocvikáře, či vedl kurzy zimního přežití pilotů, zase cepuje Krejčího a spol. Navíc některým reprezentantům vyrobil speciální boty pro EuroBasket. Jedná se o čtyřlístek z Nymburka Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Martin Kříž a Ondřej Sehnal.
Kolik let jste celkem strávil v armádě?
„Zhruba šestnáct. Ještě vlastně byla povinná vojenská služba na jeden rok a potom 14,5 roku už voják z povolání. Sloužil jsem celou dobu na letecké základně v Čáslavi u vzdušných sil Armády České republiky.
Absolvoval jste misi v Iráku. Dostal jste se tehdy do nějaké krizové situace?
„Naštěstí ne, protože během té šestiměsíční mise tam byla bezpečnostní situace, řekněme, klidná.“
V jaké hodnosti jste Irák absolvoval a co bylo vaším úkolem?
„Byl jsem výkonný praporčík a součástí logistiky, což znamená, že jsem měl na starosti veškerý materiál našeho kontingentu. Opravdu od toaletního papíru až po granáty. Zároveň jsem působil jako takový vojenský tělocvikář.“
Změnil se po návratu váš pohled na Českou republiku?
„Určitě. Uvědomil jsem si, že Česká republika je rájem na zemi, a toto neříkám jenom proto, že jsem Čech, ale myslím nádhernou přírodu, podnebí a bezpečí. I další věci máme na vysoké úrovni, ať už je to zdravotnictví nebo školství. Procestoval jsem nejen s armádou skoro celý svět a opravdu můžu říct, že i díky této misi jsem si uvědomil, že život v Česku je vlastně úžasný.“
V Iráku je důležitý pitný režim
Tak když se řekne Irák, co vás napadne jako první?