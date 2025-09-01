Kontroverze na EuroBasketu. Pomohli Polákům sudí? Úplný šmejd, rozčiloval se kouč Islandu
O velký humbuk se postarali protagonisté zápasu Polska s Islandem v katovické hale Spodek. Domácí měli zápas jasně v rukou, seveřané však ve čtvrté čtvrtině dokonce šli do vedení. Několik kontroverzních výroků rozhodčích ale dle mnohých napomohlo k polskému triumfu. „Byl to úplný šmejd, z ničeho nic dostali všechny ty trestné hody,“ pravil po zápase rozladěný kouč Islandu Craig Pedersen.
Island je takovou eurobasketbalovou Popelkou, protože nikdy v historii nevyhrál zápas na závěrečném turnaji. Nepovedlo se to ani tentokrát. Ještě na začátku čtvrté čtvrtiny si Poláci hýčkali dvanáctibodový náskok a zdálo se, že kráčí v pohodě k třetí výhře ze tří zápasů v domácí sekci EuroBasketu. Jenže Islanďané se nevzdali a vynikajícím způsobem se vrátili do hry natolik, že pár minut do konce strhli vedení na svou stranu. Vedli 73:70. Od té doby se už radovali téměř výhradně Mateusz Ponitka a spol.
Polsko si vystřílelo výhru trestnými hody. Rozhodčí Yener Yılmaz z Turecka, Viola Gyorgyiová z Rumunska a Lotyš Andris Aunkrogers Polákům dopřáli trestné hody za technickou a nesportovní chybu Islanďanů. Navrch tam byly i tři šestky za faul při střelbě za tři body.
Samo o sobě by to nebylo problematické, kdyby ale všechna tato rozhodnutí nebyla z ranku kontroverzních či podivných. Konzultant rozhodčích Todd Warnick spolupracující s portálem BasketNews označil zmíněné verdikty za nesprávné.
Skandální výkon rozhodčích, píší na Islandu
Hráči Islandu byli viditelně frustrovaní a nezmohli se na reakci na útočné polovině. „Jsem o něco klidnější než před pár minutami,“ řekl v úvodním projevu na tiskovce se sarkastickým úsměvem hlavní trenér Islandu Craig Pedersen.
„Je těžké se vrátit se, když prohráváte o šestnáct. Vyžaduje to spoustu energie. Ale zvládli jsme to a šli jsme do vedení. Jeden z jejich hráčů vypálil důležitou střelu z rohu a vyrovnal, a pak v podstatě po zbytek zápasu jen stříleli po faulech,“ hlesl Pedersen.
„Nejsem z prohry moc nešťastný, ale s tím, jak zápas skončil. Myslím, že to byl úplný šmejd. Z ničeho nic dostali všechny ty trestné hody a nebyla tam žádná konzistence,“ citoval Pedersena islandská média. Ta označila výkon trojice rozhodčích za skandální. Islandský server Vísir také poukázal na fakt, že rozhodčí prchli do útrob haly po konci utkání ještě předtím, než jim Islanďané šli „poděkovat“ za hru.
Ke kontroverzním výrokům se vyjádřila i polská protistrana. Řada polských novinářů s politováním konstatovala, že výkon rozhodčích Islanďany poškodil. Nejvíc se do toho ale opřela bývalá polská hvězda NBA Marcin Gortat. „Můj bože, co se to děje? Katastrofální hvizdy. Škoda, že v takových momentech. Nevím, jestli jsme si takové výhody zasloužili,“ prohlásil někdejší hráč Phoenixu Suns či Washingtonu Wizards.
Poláci tak zůstávají na EuroBasketu neporaženi, naopak Island si připsal třetí prohru na turnaji, celkově třináctou v historii na ME.