ONLINE: Česko - Srbsko. Národní tým po třech prohrách na ME čelí favoritovi
Čeští basketbalisté se dnes na mistrovství Evropy po úvodních třech porážkách utkají s favorizovaným Srbskem. Už podle výsledků předchozích zápasů budou vědět, jestli jim ještě zůstane teoretická naděje na postup do osmifinále. A zároveň, zda k tomu budou potřebovat porazit Srby i ve středu domácí Lotyše, nebo by při souhře okolností stačil jen úspěch v posledním duelu, ale vysokým rozdílem. Utkání v Rize začne ve 20:15 SELČ. ONLINE přenos sledujte na iSportu.