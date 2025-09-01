Předplatné

ONLINE: Česko - Srbsko. Národní tým po třech prohrách na ME čelí favoritovi

Čeští basketbalisté ve druhém utkání na EuroBasketu podlehli Turecku
Čeští basketbalisté ve druhém utkání na EuroBasketu podlehli TureckuZdroj: Václav Mudra
Čeští basketbalisté neuspěli ani ve třetím utkání na ME v Rize a po prohře s Estonskem
Čeští basketbalisté neuspěli ani ve třetím utkání na ME v Rize a po prohře s Estonskem
Čeští basketbalisté neuspěli ani ve třetím utkání na ME v Rize a po prohře s Estonskem
Čeští basketbalisté neuspěli ani ve třetím utkání na ME v Rize a po prohře s Estonskem 75:89 mají už jen teoretickou naději na postup do osmifinále
Čeští basketbalisté podlehli ve druhém duelu na ME v Rize Turecku 78:92 a zůstávají bez výhry
Čeští basketbalisté podlehli ve druhém duelu na ME v Rize Turecku 78:92 a zůstávají bez výhry
Čeští basketbalisté podlehli ve druhém duelu na ME v Rize Turecku 78:92 a zůstávají bez výhry
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
ME v basketbalu
Začít diskusi (0)

Čeští basketbalisté se dnes na mistrovství Evropy po úvodních třech porážkách utkají s favorizovaným Srbskem. Už podle výsledků předchozích zápasů budou vědět, jestli jim ještě zůstane teoretická naděje na postup do osmifinále. A zároveň, zda k tomu budou potřebovat porazit Srby i ve středu domácí Lotyše, nebo by při souhře okolností stačil jen úspěch v posledním duelu, ale vysokým rozdílem. Utkání v Rize začne ve 20:15 SELČ. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů