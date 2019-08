MS basketbal 2019 | Hlavní hvězdy basketbalového mistrovství: Obrům vládne Greek Freak | iSport.cz

Největší hvězdy MS v basketbale • FOTO: koláž iSport.cz V době, kdy z amerického souhvězdí odpadá jedna hvězda za druhou, oni budou těmi hlavními „World Cup Superstars“. NBA otřískaní. Zvukem jmen ještě silnější než hráči, kteří paradoxně hájí dres samotných USA. Kdo z nich vládne všem? Deník Sport vidí krále v Giannisi Antetokounmpovi, Řekovi, který se stal i nejužitečnějším hráčem letošní NBA. Obrovi zvanému Greek Freak – Řecký postrach.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO Giannis Antetokounmpo • Foto Reuters Věk: 24 let Post: křídlo, pivot Klub: Milwaukee Bucks Narodil se v Řecku do chudé rodiny nigerijských imigrantů. Mohli jste ho pak potkat i u Akropole, kde si jako malý přivydělával prodejem hodinek či slunečních brýlí. Dnes však už je hvězdou, která ční nejen svou výškou (211 cm), ale i významem v NBA a řeckém týmu. S Milwaukee Bucks vládl základní části, vyhrál teprve jako druhý Evropan MVP sezony a svými kousky zvedal haly. Jeho rozpažené ruce měří 220 centimetrů a tam, kde je průměrná velikost dlaně u muže 19 centimetrů, Jannisova ruka činí 30! Má čtyři bratry, jeden z nich, Thanasis, bude též hájit Řecko na MS. Poslední sezona v NBA: 27,7 bodů, 12,5 doskoků, 5,9 asistencí.

NIKOLA JOKIČ Srb Nikola Jokič • Foto profimedia Věk: 24 let Post: pivot Klub: Denver Nuggets Říká se, že v současné NBA neběhá po palubovkách lepší pivot, než je on. Silný, produktivní, na svou výšku 213 centimetrů neskutečně pohyblivý a na podkošového obra umí až neskutečně tvořit hru a přihrávat. Nikola Jokič. Za tři sezony nasbíral 28 triple doublů, přičemž drží i ten nejrychlejší v historii NBA – vloni ho zaznamenal za 14 minut a 33 vteřin. V dětství hrál též fotbal, vodní pólo, provozoval klusácké dostihy, přejídal se sladkým, vypil i tři litry coca coly za den… Tu poslední si ale prý dal v letadle na cestě do Denveru, který ho v roce 2015 draftoval. Od té doby jen sodovka. Poslední sezona v NBA: 20,1 bodů, 10,8 doskoků, 7,3 asistencí.

RUDY GOBERT Francouz Rudy Gobert • Foto Reuters Věk: 27 let Post: pivot Klub: Utah Jazz Má přezdívku Stifle tower. Věž, co všechno udusí. Již pět sezon přesahuje Rudy Gobert v NBA průměr dvou bloků na zápas (v sezoně 2016/17 byl s bilancí 2,6 nejlepším v lize), dvakrát vyhrál cenu pro nejlepšího obránce ligy… letos ho ovšem ESPN nově překřtila i na „nejméně doceněnou ofenzivní zbraň.“ S průměrem 15,9 bodů či 12,9 doskoků zaznamenal v Utahu Jazz nejlepší sezonu v kariéře a teď by měl být hlavním ranařem hrdé Francie toužící po návratu ke špici. Syn bývalého reprezentanta Rudy Bourgarela je též s 20,6 miliony eur šestým nejlíp placeným sportovcem země. Poslední sezona v NBA: 15,9 bodů, 12,9 doskoků, 2 asistence.

NIKOLA VUČEVIČ Černohorec Nikola Vučevič • Foto profimedia Věk: 28 let Post: pivot Klub: Orlando Magic Dřina, dřina a zase dřina. Do NBA byl draftován ve stejném roce jako Jan Veselý, jen o deset míst hůř, dlouhodobě přehlížený zde však postupně zlepšoval své dovednosti, až se letos stal jednou z hlavních štik sezony. Pár měsíců před MS stvrdil s Orlandem Magic luxusní čtyřletý kontrakt na 100 milionů, a to vše jako odměnu za nejúspěšnější sezonu v životě, v níž jinak ne tak výrazné Magic dostal do play off. Podaří se mu podobně pozvednout též podceňovanou Černou Horu, již si vybral, ač se původně narodil ve švýcarském Morgesu u Ženevského jezera? Poslední sezona v NBA: 20,8 bodů, 12 doskoků, 3,8 asistencí.

DENNIS SCHRÖDER Němec Dennis Schröder • Foto profimedia Věk: 25 let Post: rozehrávač Klub: Oklahoma City Češi už kouzla tohoto syna německého otce a gambijské matky okusili na vlastní kůži. V přípravě jim dal 21 bodů, přivodil jim prohru 68:87 a má jasno: „Nebojím se nikoho, i kdyby se jmenoval Michael Jordan.“ Minulou sezonu se doplňoval v Oklahomě s Russellem Westbrookem, je šikovný ve hře jedna na jedna, hbitý a dravý driblér. A to ještě do 11 let trávil většinu času na skateboardu. Když mu však v 16 letech zemřel otec… „Slíbil jsem si, že se pro něj dostanu do NBA,“ kousnul se. Po Dirku Nowitzkém v něm mají Němci novou ikonu. Ikonu, jež v den finále, 15. září, oslaví 26 let. Poslední sezona v NBA: 15,5 bodů, 3,6 doskoků, 4,1 asistencí.

MARC GASOL Marc Gasol • Foto Michal Beránek Věk: 34 let Post: pivot Klub: Toronto Raptors Legendární Pau Gasol chybí. Hrál by i v 39 letech, ale omluvil se pro zranění. I tak ovšem slavné rodinné příjmení nebude na MS chybět. V roli hlavní hvězdy Španělska by se měl profilovat jeho o pět let mladší bratr a čerstvý vítěz NBA s Torontem Raptors – Marc Gasol. Ve španělském týmu bude už jen jedním ze dvou (s Rudy Fernandezem), který zažil slavný světový titul v roce 2006. Dlouhodobě, právě kvůli slavnějšímu bratrovi, nosil v reprezentaci se svou třináctkou na zádech jen křestní jméno Marc. Zvolí tentokrát při absenci MVP hráče z MS 2006 jinak? Poslední sezona v NBA: 13,6 bodů, 7,9 doskoků, 4,4 asistencí.