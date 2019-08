MS basketbal 2019 | Trenér vysvětlil škrty v sestavě. Jak se chystá na legendárního kouče USA? | iSport.cz

Jak tedy celé to rozhodnutí vypadalo?

„Se Šimonem to bylo přeci jen lehčí, on má jistě před sebou v národním týmu velkou budoucnost. S Vítem to ale bylo složitější – neustále se vyvíjí a už teď je to dobrý basketbalista. V trenérském štábu jsme se shodli, že určitě na turnaj vezmeme tři rozehrávače – tím, že ale máme před sebou minimálně pět zápasů a nikdy nevíte, jak to bude se zraněními, nemohli jsme riskovat a rozhodli se pro větší zkušenost. Doufám, že i Vít začne hrát víc španělskou ligu a pak pro něj bude snazší si zvykat na nejvyšší úroveň. Věřím, že v blízké budoucnosti bude velkou součástí reprezentace.“

Takže rozhodlo, že si nejste jistý, že by byl ještě připraven na tak velkou úroveň, jako je MS?

„Ukázal, že se zlepšuje, ale přijít na takovou úroveň s tím, že jste zatím neodehráli jediný zápas v těžké lize, to by bylo hodně těžké. Pořád musíme myslet na to, že i kdybych ho vzal, nejspíš by byl 11. nebo 12. hráč, rozhodně by nehrál 20 minut na zápas. Těžko říct, kolik by dostal. Nicméně opakuji, chceme, aby s námi byl i v budoucnu.“

Zůstanou oba hráči pak s týmem nebo poletí domů?

„Federace jim nabídla, že mohou zůstat, ale nevím, jestli budou kluby chtít, aby se vrátili. Těžko říct, jak u Šimona, ale u Víta je to složitější. Oni už trénují a je důležité, aby dostal co nejvíc prostoru v Zaragoze.“ (nakonec údajně odletěli oba)

V neděli vás čeká již dlouho očekávaný zápas s favorizovaným USA. Co budete v něm považovat za úspěch?

„Myslím, že každý chápe, jaký je rozdíl mezi oběma týmy. Musíme ukázat to nejlepší, co v nás je. Pokusit se bojovat jako lvi, a pokud to uděláme, je to dost. Ať už to ale dopadne jakkoli, i kdybychom vyhráli, musíme na to hned zapomenout a směřovat k dalším dvěma zápasům, které jsou pro nás mnohem důležitější.“

Jak velkou výzvou pro vás i je čelit trenéru a pětinásobnému šampionovi NBA Greggu Popovichovi?

„No tak chlapi, on je legenda. A taky má legendární interview, ta jsou skvělá! Nicméně je výborný hlavně díky tomu, jak si na hřišti vedou jeho týmy. Pro mě je obrovská čest vést na střídačce tým proti Popovichovu celku. Nevím, jestli to nazývat vyloženě výzvou, protože na hřišti jsou vždycky hráči…. ale když to bude vyrovnané a já dokážu zápas jako kouč ovlivnit, to by bylo jiné.“

Studujete zvlášť i trenérský styl kouče Popoviche?

„Vím, že teď hrají podobně jako San Antonio, neboť s těmito hráči jim to opravdu funguje. Musíme ale stát nohama na zemi. Popravdě, víme, že zápas bude záležet hlavně na jejich přístupu.“

Prý vám se skautingem pomáhal i Tomáš Satoranský…

„Jasně, zná každého. Ale kdybyste ty reporty viděl… Vždycky hledáte slabé stránky, jenže tady je problém, že jsme našli tak dvě, tři pro všechny dohromady.“

Jak tedy současný výběr USA hraje?

„Řeknu vám tohle: myslel jsem si, že v Nymburku a reprezentaci hrajeme rychle. Pak jsem ale viděl jejich zápasy a říkal si, jestli náhodou nemám něco s počítačem. To je rychlost! A je to i první věc, kterou lze čekat. Za dvě, tři sekundy jsou blízko vašeho koše. Mají rychlý přechod a start do útoku. Pokud chceme hrát vyrovnaně, další věcí, již bude třeba zastavit, je jejich doskakování a agresivní defenziva. Musíme se vyhnout ztrátám, i když v obraně svedou cokoli. Každý může hrát klidně všech pět pozic. Mají opravdu vysoké hráče, takže mohou zvolit jakékoli řešení, co vás napadne.“