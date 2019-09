MS basketbal 2019 | Satoranský po zápase s USA: Můžeme být hrdí na to, jak jsme bojovali | iSport.cz

Video k článku ANALÝZA MS: Češi překvapili na doskoku, Satoranský coby lídr zářil VŠECHNA VIDEA ZDE

„Já jsem ani nic nečekal. Takové zápasy jsou těžké na to, aby se člověk mentálně připravil. Podle mě můžeme být ne spokojení, ale hrdí na to, jak jsme dneska v zápase bojovali. Chtěli jsme do toho jít hlava nehlava. Po většinu zápasu jsme se nezalekli, oni samozřejmě ukázali svou individuální sílu. Myslím si, že jsme hráli dobře i týmově. Bojovali jsme až do konce.“

V zápase bylo hodně trojek a zároveň málo obdržených bodů. Co vás hřeje víc?

„Ještě jsem se nekoukal na statistiky, ale myslím si, že jsme si dobře přihrávali v útoku, měli jsme hodně volné střely. Když jsme najížděli, tak nám jejich atletičnost bohužel dělala někdy problémy. Myslím, že hráli hodně fyzicky, někdy na hraně faulu. Takhle se ale prostě v NBA hraje hodně často. Hodně nám to změnilo střely. Na co ale můžeme být nejvíc hrdí a co nám nejvíc pomohlo, byla naše obrana. Dobře jsme v ní přebírali, clonili a podle mě to tam neměli jednoduché.“

Je dobře, že je ten zápas pryč a můžete se soustředit na ty dva, kdy půjde o postup?

„Už jsem říkal před turnajem, že jsem rád, že s nimi hrajeme první zápas. Můžeme na té bojovnosti i obraně stavět do dalších bojů. Teď to pro nás vlastně začíná, když jsem viděl kousek zápasu Japonska a Turecka. Budou to určitě atypické zápasy. Oba týmy jsou nesmírně nebezpečné a bude na nás, jak se na Japonsko připravíme.“