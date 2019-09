MS basketbal 2019 | Myslel jsem si, že vás Veselého absence ovlivní víc, uznává trenér Brazilců | iSport.cz

Jak je těžké se připravit na zápas po takovémto dni?

„Je to těžké, když jste skoro devět dní v jednom městě, zvyknete si na rytmus hry a pak musíte jinam. Tohle je ale pro všechny týmy stejné. I Češi mají stejné problémy. Kdo tedy bude lépe připraven fyzicky, může mít výhodu, ale myslím, že všechny týmy na této úrovni, udělají vše, co je potřeba, aby tyhle důležité zápasy zvládly.“

Jste nicméně překvapen, že budete hrát hned proti Česku a ne Turecku, s kterým se pro postup počítalo více?

„Řeknu to takhle: sám mám z minulosti špatnou zkušenost. Když jsem byl v roce 2017 trenér Chorvatska a podařilo se nám projít skupinou velmi dobře, v ten moment byla otázka, zda jít v další fázi na Rusko nebo Turecko. Já pak zvolil za lepšího soupeře Rusko… a oni nás porazili. Věděli jsme, že nás tu bude čekat buď Česko, nebo Turecko, ale mí asistenti sledují soupeře nejen poslední dva dny, proti týmům, na které můžeme narazit, jsme zavedli scouting už třeba 15 nebo 20 dní zpět. Takže Česko ví vše o nás a Brazílie ví vše o Česku. Pro mě to tedy není překvapení.“

Takže víte, jak velké nebezpečí bude Tomáš Satoranský, že?

„Když jsem v minulosti navštívil Washington, jel jsem tehdy za Bogdanovičem, viděl jsem zrovna zápas, kde byl Satoranský skvělý. On je velký lídr českého týmu, ale není to jen o něm. Češi hrají stabilně, dobře, zdravě a jsou velmi kvalitní. To mě trochu překvapilo, protože ve chvíli, kdy Veselý řekl, že nepřijede, říkal jsem si, že to bude mít na vaši hru o dost větší vliv. Ale překvapivé nemá.“

Brazílie je spíše fotbalová země, ale i vám se daří budit respekt. Co říct i k té vaší sérii 3:0, kterou jste si ze základní skupiny přivezli?

„Poslední dva roky jdeme pomalu nahoru – našli jsme tři dobré kvalitní hráče, a třeba naši hráči do 21 let jsou šampioni. Když se před šesti měsíci losovaly skupiny a všichni viděli, kde jsme se ocitli, nikdo si o nás ani nepomyslel. A i na přípravě 25. července se o nás ještě nikdo nezajímal. Teď jsme pro všechny překvapením. Nikdo nečekal, že budeme hrát tak dobře.“

A že třeba porazíte i Řeky.

„Ano, ale pro mě osobně byl nejdůležitější ten první zápas s Novým Zélandem. Ten byl typický tým, že musíte pokrýt jejich střelce. A viděli jste ve čtvrtek, že třeba i proti Řecku měli v závěru jen mínus 4 a míč ve svých rukou. Z psychologického hlediska to pro nás byl nejtěžší zápas, neboť v Brazílii je vždy vše velké. A když jste Brazilec, musíte vždy otevřít turnaj vítězstvím. To se nám podařilo.“