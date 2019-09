MS basketbal 2019 | Hvězdný soupeř i budoucí spoluhráč Satoranského: Je srdcem vašeho týmu | iSport.cz

Už se těšíte na vzájemnou spolupráci a případné smeče alley-oop?

„Ano. Tomáš umí tvořit hru, dokáže činit ostatní na hřišti lepšími, ale také může nastřílet hodně bodů. Beru to tak, že pokud zrovna nebude mít dobrý večer v tom smyslu, že by rozdával spoustu přihrávek, dokáže sám zakončovat. Je to velká posila.“

Čili to znamená, že bude dnes pro vás v utkání s Českem hlavní hrozbou?

„Jo, bereme to tak, že je srdcem českého týmu. Většina akcí jde přes něj. Střílí, rozdává míče, připisuje si hodně asistencí… Řekl bych, že jestli ho dokážeme dobře ubránit, máme šanci vyhrát.“

Překvapilo vás nicméně, že narazíte na něj a český tým, a nikoliv na Turky?

„Řekl bych, že pro Turky byl klíčový hlavně zápas proti USA, který nebyli schopní dotáhnout k výhře. A pak po denní pauze přišel najednou další zápas s nutností vyhrát. Přišlo mi, že ten americký zápas pořád cítili a už nedokázali hrát tak dobře. Zato vy ano. Zasloužili jste si vyhrát.“

Na druhou stranu i vy realizujete na MS překvapení. Máte zatím bilanci 3:0, a pokud dnes vyhrajete, měli byste si už zajistit postup do čtvrtfinále.

„Ano, základní skupina pro nás byla skvělá a vytěžili jsme z ní maximum: tři výhry ze tří. Teď se ale musíme zase dívat dopředu, na tyto dva zápasy v Šen-čenu. Musíme hrát tvrdě. Pokud do toho zase dáme vše, nemusíme ještě s výhrami končit. Proti Česku máme určitě větší šanci než s USA.“

A cítíte třeba i podobný zájem o basketbal, jako je najednou po úspěšném postupu v Česku?

„Jasně, primárně jsme fotbalová země, ale basketbal za poslední dva roky hodně vyrostl. A díky tomuto mistrovství světa náš růst hodně pokračuje – sleduje nás dost lidí. Většinu z nich ale ani nenapadlo, že se nám podaří to, co jsme zvládli ve skupině. Dost to pomáhá sportu jako takovému. Čím populárnější basket bude v naší zemi, tím lépe pro nás všechny.“