MS basketbal 2019 | Největší momenty českého basketbalu: zlatý podraz i euforie ve Varech | iSport.cz

Největší úspěchy českého basketbalu • FOTO: koláž iSport.cz Tažení basketbalového národního týmu do čtvrtfinále světového šampionátu v daleké Číně uhranulo republiku. A není to zdaleka poprvé, kdy tradiční český sport ve světě sbírá uznání. Pojďte si projít památné momenty slavné momenty českých dlouhánů.

1946: Nebojme se své odvahy! Skutečné události z prvního poválečného mistrovství Evropy v Ženevě se staly předlohou filmu Zlatý podraz, který měl premiéru vloni na podzim. Československý tým překvapivě prošel až do finále, kde dohnal náskok Italů a pár sekund před koncem doskočil vítězný koš benjamínek Ivo Mrázek. Hrálo se v atmosféře, kterou ovlivnily válečné hrůzy. Tým před každým zápasem přísahal na vyřezávanou skříňku zabalenou ve státní vlajce, v níž uchovával prsť z pankráckého popraviště. Na skříňce byly nápisy „Pravda vítězí“ nebo „Nebojme se své odvahy!“ Tehdejší úspěšný tým vybojoval na ME stříbro i v letech 1947 v Praze, 1951 v Paříži a 1955 v Budapešti. V roce 1951 prohrál tým finále v Paříži o bod. Zápas mohl jít do prodloužení, ale tým pod tlakem funkcionářů proti soupeři ze Sovětského svazu nepodal protest. Úspěch československých basketbalistů na mistrovství Evropy v roce 1946 se stal předlohou filmu Zlatý podraz, který měl premiéru vloni na podzim • Foto Profimedia.cz

1985: Basketbalové Nagano Na jaře 1985 bylo ještě Nagano neznámým japonským městem, Československo žilo spíš dozvuky zlatého hokejového šampionátu v Praze, ale pár týdnů na to euforii oživil slavný basketbalový tým na mistrovství Evropy v NSR. Okáč, Skála, Kropilák, Vraniak, Havlík, střelec Brabenec… Tým prošel do čtvrtfinále, kde senzačně složil vynikající Jugoslávce, úřadující bronzové olympijské medailisty, v sestavě s mladým fenoménem Draženem Petrovičem. Čechoslováci měli sice nejstarší základní pětku šampionátu, ale i tak v semifinále o tři body udolali Španěly a až ve finále narazili na tým Sovětského svazu. Po cestě ze Stuttgartu je pak čekalo slavnostní uvítání na ruzyňském letišti. Na mistrovství Evropy v roce 1985 vybojovali českoslovenští basketbalisté senzační stříbro, když ve finále nestačili na Sovětský svaz • Foto Profimedia.cz

2003: Nejkrásnější basket Řecko a Euro. Nic vám to neříká? V roce 2004 tohle spojení hodně zhořklo fotbalové partě kouče Karla Brücknera. Ještě rok předtím ale v Řecku zářily na ME české basketbalistky. Podobně jako romantický Brücknerův tým hrály i ony tenkrát nejkrásnější basketbal na turnaji. A dostaly se s ním až do finále, kde o pouhé tři body podlehly Ruskám. Vyzařovalo z nich dokonalé souznění duší, dýchání jen pro tým, žádná závist. Trenérům vyšla sázka na náročný letní dril. Družstvo se nevídaně semklo a tím si připravilo cestu k senzačnímu úspěchu. Pohoda a důvěra z kabiny se přenesla i na hřiště. Tým nekompromisně zametl se sedmi soupeři, nejlépe bránil, bleskově útočil, každému protivníkovi vnutil svůj styl. A když to výjimečně nešlo, tak ho prostě uběhal. Na šampionát sice pro zranění nemohla zraněná opora Kamila Vodičková, ale nahradila ji Lucie Blahůšková. A takovým stylem, že se stala nejlepší střelkyní turnaje a byla dokonce vyhlášena jeho nejlepší hráčkou. Spolu s Hanou Machovou se dostala do All Star. V roce 2003 na mistrovství Evropy vybojovaly české basketbalistky stříbro, když ve finále nestačily na Rusky, kterým podlehly o pouhé tři body • Foto Profimedia.cz

2005: Zlatá trojka Evy Němcové Když míč v rohu opustil pravačku Evy Němcové, hala ztichla a vzápětí explodovala v hlasitém úžasu. Ten projektil osm sekund před koncem zasáhl přímo do srdce ruské naděje! Ve finále mistrovství Evropy 2005 v Ankaře Češky ukradly soupeřkám téměř vyhraný zápas, vedly předtím jen jednou - 2:1 v první minutě. V úvodu zápasu marně bránily ruskou obryni Stěpanovovou, zranily se Veselá a Večeřová. Ještě v poločase vedly Rusky o dvanáct bodů. Pak ale přišel obrat a smrtící rána Němcové. Rusky si vzápětí v útoku špatně přihrály a faulovaly Vítečkovou, jež 0,9 vteřiny před koncem přidala trestný hod. „Ten první jsem střílela v křeči, ale pak to vyšlo. V půli jsem si říkala, že už to bude těžký. Ale taky jsem se utěšovala, že za dvacet minut třeba budu sedět se zlatou medailí. A sedím,“ smála se pak Eva Vítečková, která se spolu s Hanou Machovou dostala do All Star šampionátu. Zlaté mistrovství Evropy žen v roce 2005 přinesl úchvatný obrat ve finále. Češky v poločase prohrávaly proti Ruskám o 12 bodů, i tak dokázaly vyhrát • Foto Profimedia.cz