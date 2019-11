Harden pomohl v NBA Houstonu 47 body k výhře nad Clippers | iSport.cz

Basketbalisté Clevelandu zvítězili na palubovce New Yorku 108:87 • ČTK

Duel v Texasu byl nejvyhecovanějším v dosavadním průběhu sezony. Padlo v něm šest technických chyb a trenér Clippers Doc Rivers byl za protesty vyloučen. Klíčovou chybu si připsal hostující Patrick Beverley: po šestkách za jeho výtky sudím narostl rozdíl minutu a půl před koncem na devět bodů.

Rozehrávač Clippers, jak je u něj časté, se opět snažil soupeře všemožnými způsoby rozhodit, tentokrát však úspěšný nebyl. "Chce, abychom si mysleli, že dobře brání, ale on jen pobíhá kolem. To není obrana," řekl na Beverleyho adresu posměšně Russell Westbrook, jenž nasbíral 17 bodů.

Rockets nicméně zřejmě přišli o Clinta Capelu. Švýcarský pivot, který jako první hráč Houstonu od Mosese Malonea v roce 1982 třikrát po sobě doskočil alespoň dvacet míčů, musel čtyři a půl minuty před koncem odstoupit po úderu do hlavy. Pokud se potvrdí otřes mozku, vynechá zhruba týden.

Clippers, kteří ještě odložili plánovaný debut křídla Paula George, spoléhali především na Kawhiho Leonarda. Nejužitečnější hráč letošního finále nasbíral 26 bodů a 12 doskoků, ale trefil jen 10 z 24 střel. Dvacet bodů přidal nejlepší náhradník posledních dvou ročníků NBA Louis Williams.

Deváté vítězství v řadě zaznamenal Boston, který zdolal Washington 140:133. Kemba Walker si připsal 25 bodů, 23 přidal mladík Jayson Tatum. Ten měl co napravovat: v úterý proti Dallasu trefil jedinou z 18 střel, což byl druhý nejhorší střelecký výkon soutěže za posledních 65 let.

"Před zápasem jsem mu řekl, že se nemůže dařit vždy. Jde jen o to dostat se zpět do hry, což Jayson dokázal," těšilo Walkera poté, co Tatum proměnil devět z 20 pokusů. Týmu chyběl Gordon Hayward, který si v sobotu v San Antoniu zlomil ruku a čeká ho šestitýdenní pauza. Wizards nestačilo 44 bodů Bradleyho Beala.

Dramatický závěr byl k vidění v Charlotte, kde Memphis vybojoval 0,7 sekundy před koncem vítězství 119:117. O rozhodující nájezd se postaral nováček Ja Morant, který celkem k 23 bodům přidal i osobní maximum 11 asistencí. Za domácí nasbíral 33 bodů včetně sedmi trojek Terry Rozier.

Cenný skalp získalo Toronto, které i bez Kyla Lowryho, OG Anunobyho a Sergeho Ibaky uspělo 114:106 v Portlandu. Pascal Siakam přispěl 36 body, 30 přidal Fred VanVleet. Na druhé straně nastřílel 25 bodů Rodney Hood, ale nedařilo se Damianu Lillardovi, jenž si připsal jen devět bodů při dvou proměněných střelách z dvanácti.

Takřka povinnou výhru vybojovali Lakers, kteří i bez Anthonyho Davise, kterého trápí naražená žebra a bolavé rameno, přehráli oslabené Golden State 120:94. LeBron James zaznamenal 23 bodů a 12 asistencí, za hosty, jimž chybí mimo jiné Stephen Curry a Klay Thompson, se prosadil s 21 body D'Angelo Russell.

Výsledky:

Boston - Washington 140:133, Charlotte - Memphis 117:119, Houston - LA Clippers 102:93, LA Lakers - Golden State 120:94, Minnesota - San Antonio 129:114, Orlando - Philadelphia 112:97, Portland - Toronto 106:114.