Zion Williamson: nástupce LeBrona Jamese? Debut jedničky draftu NBA | iSport.cz

Bývalá hvězda NCAA z univerzity Duke předváděla skvělé výkony už v předsezonních přípravných zápasech, když s ním v sestavě Pelicans ani jednou ze čtyř zápasů neprohráli. Williamson v průměru skóroval 23,3 bodů na zápas. V závěru přípravy si ovšem poranil koleno, kvůli kterému nakonec vynechal více než polovinu základní časti NBA.

Ostrý debut v NBA pak pro Williamsona nezačal zrovna dobře. Jeho soupeři ze San Antonia ho dobře bránili v podkošovém prostoru, kde by měla být hlavní síla tohoto 198 centimetrů vysokého hráče. Během prvních tří čtvrtin tak zaznamenal pouhých 5 bodů.

Ve čtvrté části hry ale ukázal, že se s tím dovede vypořádat. Často si odstoupil za perimetr a střílel za tři body. Pokusy z dálky proměnil nakonec 4 ze 4 a zaznamenal 17 bodů v řadě, čímž se jeho výkon vyšplhal na 22 bodů, 7 doskoků a 3 asistence za 18 minut. Bodově je to nejlepší výkon debutujícího nováčka v dresu Pelicans, který doteď držel Anthony Davis.

.@Zionwilliamson didn't miss from distance, going 4-for-4 in the fourth quarter during his 17-point scoring stretch! pic.twitter.com/vylmrTvSLD