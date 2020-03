TOP statistiky Jordana. 43 bodů ve 40 letech a žádné tři prohry za sebou | iSport.cz

Michael Jordan je sportovní legendou, co všechno v NBA dokázal? • FOTO: Profimedia

Ve středu 18. března to bylo přesně 25 let od chvíle, kdy celý sportovní svět vzrušil fax, na kterém bylo jedno jediné prosté oznámení: „I´m back.“ Michael Jordan tak oznámil svůj návrat do NBA po osmnáctiměsíční pauze, během níž se věnoval baseballu. Legendární hráč ve zbytku sezony 1994-1995 nastupoval s číslem 45 (v tomto věku byl zastřelen jeho otec), a přestože dělal, co mohl, Chicago Bulls nestačili v play off na mladý tým Orlando Magic v čele se Shaquillem O´Nealem a Pennym Hardawayem. Jordan ale v dalších sezonách opět kraloval (už se „svým“ číslem 23) a dovedl Bulls k dalším třem mistrovským titulům. Jaké jsou nejzajímavější statistiky basketbalové legendy, které dokazují její naprostou výjimečnost? Vybrali jsme jich deset.