Bouzková je v Praze ve finále. Přihlíželi Trunda a Nedvěd, Kodeš obdržel cenu od svazu

V prvním setu to vypadalo, že podání je nevýhodou. Obě hráčky si braly servis takřka pravidelně. Nakonec Bouzková brala první sadu 6:4. V hledišti vše bedlivě sledovali i předseda FAČR David Trunda a manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd.

Zatímco Valentová prožívala v posledních dnech spanilou jízdu, kdy vyhrála turnaj v Portu a poprvé v kariéře byla v Praze v semifinále, Bouzková zase obhajuje titul z roku 2022. Obě se navíc moc dobře znají, protože v prostorách Tenisového klubu na Spartě spolu trénují. Projevila se ale zkušenost Bouzkové, která sice soupeřky nedrtí tvrdostí vítězných míčků, ale dokáže vše oběhat a vrátit téměř nemožné. Něco, nač Valentová v Praze ještě nenarazila. Bouzková zvládla i druhý set, byť prohrávala už 3:5 a Valentová podávala na srovnání 1:1 na sety.

„Bylo to dneska nahoru a dolů, což se dalo očekávat. Hlavně jsem ráda za koncovku toho druhého setu. Snažila jsem se víc uvolnit a vzít si brejk zpátky, abych měla ještě šanci. Pak jsem si pomohla servisem,“ hodnotila Bouzková.

Ovládla totiž závěr druhé sady čtyřmi gamy v řadě a připsala si konečnou výhru 6:4 a 7:5. „Byla jsem agresivní a zároveň trpělivá. Bylo to o pár míčcích. Těším se na finále. Musím se soustředit na to, abych zregenerovala, co to půjde. Hlavně musím být zase silná v hlavě. Mám na finále tady hezké vzpomínky,“ vyprávěla vítězka prvního semifinále.

Pro obě kamarádky to bylo emotivní klání. Když se obě setkaly po utkání na síti, Bouzková ke své mladší krajance skoro až sestersky promlouvala. „Mám Terku ráda. Říkala jsem jí, že určitě bude někdy jindy ve finále, ať si z toho nic nedělá,“ doplnila Bouzková.

Po zápase došlo ještě na jeden zkrácený ceremoniál, který se kvůli dešti už jednou posouval. Titán českého tenisu, dvojnásobný vítěz Roland Garros a šampion Wimbledonu Jan Kodeš, se dočkal pocty. V 79 letech obdržel Cenu Karla Koželuha, která náleží významným osobnostem českého tenisu.

„Já už těch cen dostal několik od Mezinárodní tenisové federace či od Americké tenisové asociace. Od tenisového svazu to trvalo trošičku dlouho, mám pocit, protože Mezinárodní tenisová federace mě ocenila už v roce 1988. Každopádně jsem moc rád,“ promluvil upřímně Jan Kodeš a ztratil slovo také o tom, co mu pomohlo k tak zářivé kariéře.

„Recept na úspěch je trpělivost a odhodlání. Je třeba si uvědomit, že v tréninku je to velká dřina, což mnohé lidi odradí. Děti někdy v šestnácti, sedmnácti zjišťují, že je to dřina a přestávají, protože to nedokážou. Je pak na každém, co chce v životě dokázat. Musí tam být zároveň i hodně pokory,“ doplnil Kodeš.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Bouzková (5-ČR) - Valentová (ČR) 6:4, 7:5.