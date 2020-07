Hvězdy NBA v izolaci: nic moc jídlo, manželky se loučí a sledovací prsten | iSport.cz

Los Angeles Lakers s LeBronem Jamesem v sestavě budou jedním z favoritů play off NBA • Reuters

Také hráči MLS ukázali, co je jim podáváno k jídlu • Twitter

Také hráči MLS ukázali, co je jim podáváno k jídlu • Twitter

Vypadá to spíš jako sociální experiment než restart zámožné sportovní soutěže NBA. Hráči z 22 týmů se právě sjíždějí do Disney Worldu nedaleko Orlanda, kde 30. července vypukne návrat basketbalu. Navlékají si náramky upozorňující na přílišnou sociální blízkost, nasazují prsteny monitorující symptomy COVID-19. A zvykají si na novou realitu jako třeba jídlo servírované jak v letadle. A pozor, také nesmějí hrát čtyřhru v ping pongu a dvakrát použít stejný balíček karet.

„Už teď nám chybíš,“ loučila se teskně Renae Inglesová s manželem Joem, znamenitým křídlem Utah Jazz. Minimálně 50 dnů bude táta od rodiny a znovu těhotné manželky, jelikož míří na dohrávku NBA. Na Floridu, která je v současnosti jedním z amerických epicenter koronaviru s deseti tisíci novými případy denně.

Nedaleko Orlanda v Disney Worldu vztyčila NBA svou bublinu, kde věří, že v takřka laboratorních podmínkách dohraje bez diváků svou soutěž a v půlce října korunuje mistra. Tedy jestli vše půjde tak, jak si všichni přejí.

Z bubliny mohou odjet basketbalisté, jejichž týmy se po osmi zápasech dohrávané základní části nekvalifikují do play off. Těm úspěšnějším mohou dorazit rodinní příslušníci až v závěru srpna (každý hráč bude mít jeden extra pokoj pro hosty) až po konci prvního kola vyřazovacích bojů. Emociální deka z dlouhého odloučení ležel na mnohých z dlouhánů. „Je normální, že všichni cítíme úzkost a stres z toho, že budeme tak dlouho bez rodin,“ pronesl kouč Miami Heat Erik Spoelstra.

Jeden z jeho svěřenců, pivot Meyers Leonard, se staví ale výzvě čelem. „Beru miliony za to, že hraju basketbal, který miluji. Můj bratr absolvoval dvě devítiměsíční mise v Afghánistánu za mnohem méně peněz. Život není vždy jednoduchý, ale myslím, že si nemáme nač stěžovat.“

NBA tvrdí, že Disney World bude během dohrávky nejbezpečnějším místem v Americe. Liga připravila na 113 stránek manuál, jak se chránit. Zorganizovat dohrávku jí přijde na 150 milionů dolarů, pokud však vše klane, nepřijdou hráči o cirka 600 000 milionů na platech a NBA sníží svou ztrátu kvůli útoku pandemie díky vyplaceným televizním právům o další stovky milionů.

Proto se rozbíhá mašinerie jménem bublina a přijíždějící basketbalisté právě teď absolvují vstupní karanténu v trvání 36 až 48 hodin. Pokud se během ní prokážou dvěma negativními testy, mohou vstoupit naplno do bubliny, které vedení ligy říká kampus.

„Teď zapnu Netflix, na pokoji budu strečovat a trochu posilovat,“ líčil Evan Fournier, Francouz ve službách Orlanda Magic, které to mělo do resortu jen půl hodiny autobusem od vlastní haly. A také hráči Magic dorazili jako vůbec první. Poslední týmy napochodují dnes.

Týmy jsou rozděleny do tří hotelů, v tom nejluxusnějším bydlí ty s nejlepší zápasovou bilancí, naopak bojovníci o play off dostali o něco skromnější ubikace.

První srážka s realitou bylo jídlo. Hráči ho dostali v papírových taškách za dveře pokoje, poměrně skromné a zabalené jak v letadle. Borci, kteří si najímají vlastní šéfkuchaře, lehce znejistěli. NBA však dělá vše, aby jim pobyt zpříjemnila. Plánují se filmové premiéry, vystoupení dýdžejů, k dispozici jsou golfová hřiště, výlety na loďkách, kadeřníci, holiči, přehršel nejnovějších videoher, samozřejmě i posilovny a tělocvičny.

A ač budou také testy na doping, po rekreačních drogách v těle se tentokrát pátrat nebude. Basketbalisté však byli upozorněni, že marihuana je na Floridě na rozdíl od jiných států stále nelegální.

Hráči se nesmí navštěvovat na pokojích, pouze v hotelových loungích. Ve společenských prostorách jsou povinné roušky. Myslelo se i na takové detaily jako zákaz pingpongové čtyřhry, každý balíček karet smí být použitý pouze jednou.

Každý bude mít na ruce náramek s čipem, kterým bude otvírat pokoj, platit za jídlo a tak dále. Dobrovolné jak pak nosit další náramek sloužící jako alarm, jenž vás upozorní, že jste blíž než šest stop od dalšího jedince s náramkem. Stejně tak dobrovolné jsou prsteny Oura, které monitorují puls, teplotu a dýchací funkci a jsou schopné upozornit na symptomy koronaviru. Problematické z hlediska narušení bubliny může být však to, že personál Disney Worldu bude z resortu každý den odjíždět domů.

Na denním pořádku budou opakované testy, nejde však o vězení. Pokud hráč opustí bublinu bez souhlasu, musí do karantény na deset dnů. Pokud například v případě vážných rodinných záležitostí musí pryč a dá o tom vědět, bude karanténa jen čtyři dny. „Není to něco, na co bychom se těšili, ale jiné východisko není,“ pravil miamský kouč Spoelstra.

Liga se opět rozjede naplno 30. července prvními zápasy dohrávky základní části, mistr by měl být znám nejpozději 13. října. To za předpokladu, že bublina nepraskne a nerozšíří se masivně případy koronaviru. Za pozitivní hráče může tým angažovat náhradníky.

Ač někteří tvrdí, že letošní šampioni by u svého jména měli mít vykřičník coby vítězové nezvyklého až neregulérního ročníku, druzí naopak tvrdí, že tato sezona je tak komplikovaná, že vyhrát ji bude nejtěžší v historii.

Buď jak buď, pokud se soutěž skutečně dohraje a korunuje šampiony, bude největším vítězem právě NBA sama.

Pokud s nejistým koncem právě začíná…

Jízdní řád restartu NBA

- 30. července se začnou hrát zápasy dohrávky základní části

- každý z 22 pozvaných týmů čeká osm utkání, po jejich skončení bude známo minimálně čtrnáct postupujících do play off, sedm z každé konference

- o poslední postupové místo v konferenci se utkají osmý a devátý tým po základní části, pokud je po konci soutěže budou dělit méně jak čtyři výhry (v opačném případě postupuje rovnou osmý), osmému týmu stačí vyhrát na postup v sérii jeden vzájemný zápas, devátý potřebuje dvě výhry ze dvou zápasů, aby se kvalifikoval

- první kolo play off začne 17. srpna, semifinále konferencí 31. srpna, finále konferencí 15. září a velké finále 30. září