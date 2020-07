Sportovec roku? Hvězda, která opustila WNBA, aby pomohla muži z vězení | iSport.cz

Maya Moore je legendou nejen ženského basketbalu a výčet jejích úspěchů je ohromující – vyberme proto jen ty nejcennější: čtyřnásobná vítězka WNBA, MVP základní části (2014) i finále (2013), dvojnásobná olympijská vítězka, dvojnásobná mistryně světa, MVP mistrovství světa 2014. Ano; srovnání s LeBronem Jamesem vůbec není od věci.

Geniální basketbalistka ale v roce 2019 oznámila, že vynechá celou sezonu WNBA, protože si její plnou pozornost zaslouží případ na 50 let odsouzeného Jonathana Ironse.

Moore potkala Ironse už v roce 2007 ve vězení během své pastorační činnosti: ona byla silně věřící vycházející hvězda ženského basketbalu, on zavřený zločinec, který se sice neustále snažil prokázat svou nevinu (nepřistoupil například na podmínky podmínečného propuštění, protože obsahovaly nutnost jeho přiznání), ale který zůstával za mřížemi za vloupání a ozbrojené přepadení.

Moore uvěřila v jeho nevinu. „Když věnujeme čas tomu, abychom se postavili za lidi a pustili světlo do temných míst, někomu se to nemusí líbit,“ prohlásila už coby superstar první velikosti v roce 2019, když se rozhodla v pouhých třiceti letech nechat basketbal basketbalem a pomáhat „na plný úvazek“ Ironsovi. „Pokud tohle rozhodnutí znamená vzdát se vlastního pohodlí, chápu to. Sport je zábava a zábava je způsob, jak se na chvíli vzdálit od problémů světa, ale náš svět je poškozen.“

Boj za spravedlnost tak začal. Basketbalistka kromě jiného pomohla sehnat dostatek prostředků na zajištění služeb elitního obhájce Kenta Gipsona, za jehož pomoci byl Ironsův případ znovu otevřen – a původní rozsudek nakonec zrušen v plném rozsahu. „Cítím, že teď můžu začít konečně žít,“ prohlásil nyní čtyřicetiletý Irons před branami vězení, do kterého nastoupil coby osmnáctiletý. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě celou tu dobu podporovali: hlavně Maye a její rodině.“

Co bylo vlastně jeho „proviněním“? Irons byl coby teenager obviněn z vloupání do domu, jehož majitel byl dvakrát postřelen. Přežil – a ze šesti fotografií potenciálních útočníků pak ukázal na dvě. Na jedné z nich byl Irons. Ten vinu od začátku popíral: na místě navíc nebyly žádné přímé stopy, které by k němu vedly, policie naopak obhajobě nepředala otisky prstů, které se našly na dveřích domu, a které nepatřily ani majiteli, ani Ironsovi.

Média si v této souvislosti všímají, že verdikt nad mladým Afroameričanem vynesla kompletně bílá porota – a padesátiletý trest se začal odpočítávat. Až iniciativa basketbalové hvězdy a dalších aktivistů přinesla spravedlnost. „Obvinění proti panu Ironsovi bylo od začátku velice slabé a v nejlepším případě založené na nepřímých důkazech,“ stálo ve znění osvobozujícího rozsudku.

Propuštěný vězeň by se teď rád setkal s přepadeným a postřeleným mužem. „Byl obětí hned dvakrát: když se někdo vloupal do jeho domu a zranil ho, a když ho policie vmanipulovala do toho, aby mě označil jako útočníka. Kdyby chtěl zajít na večeři, byl by to dobrý start,“ navrhuje Irons.

Maya Moore je tak teď v centru pozornosti – a ne díky basketbalu. „Jsi moje HRDINKA. A nemá to nic společného s tím, jak dobře umíš driblovat nebo střílet,“ vzkázal jí na sociální síti Chris Paul, jeden z nejlepších rozehrávačů NBA posledních let. „Jsme jen dvacet let v novém tisíciletí, ale už teď si Maya Moore zaslouží být zmíněna coby nejlepší sportovec tohoto tisíciletí,“ míní respektovaný komentátor stanice ESPN Stephen A. Smith.

„Potřebuju si teď hlavně odpočinout,“ odmítá slávu basketbalistka: „Bojovali jsme dlouho a jsem vděčná za naše vítězství. Až shodím únavu, budu se snažit zjistit, jestli mohu pomoct i někomu jinému, kdo má menší štěstí, než já, a kdo potřebuje mou podporu.“