Anunoby hrdinou. Trojkou v poslední sekundě srazil Boston

Boston v utkání vedl až o deset bodů a půl sekundy před koncem zasmečoval Daniel Theis po pasu Kemby Walkera na 103:101, po oddechovém času ale padl ještě jeden koš. Po přihrávce Kylea Lowryho přes polovinu hřiště trefil Anunoby rozhodující trojku.

„Věděl jsem, že ji proměním. Každou střelu, kterou vyšlu, chci dát,“ prohlásil Anunoby. Celtics nechali třiadvacetiletého rodáka z Londýna úplně volného, Jaylen Brown totiž vypomáhal pod košem s bráněním pivota Marca Gasola.

