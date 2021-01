Leonard překonal hranici 10 tisíc bodů. Řídil výhru Clippers nad Chicagem

Uspěli i obhájci titulu LA Lakers, kteří přehráli Houston 120:102. Utkání mezi Miami a Bostonem bylo na poslední chvíli odloženo kvůli protiepidemickým pravidlům.

Chicago v sérii zápasů v Kalifornii potřetí za sebou těsně prohrálo, přestože stejně jako předtím s Lakers dokázalo držet s favoritem krok. A to zejména zásluhou Zacha LaVinea, který si vytvořil maximum této sezony v podobě 45 bodů a 10 trojek. Bulls dokonce v první půli vedli až o 13 bodů. Jenže v oslabené sestavě bez několika opor ve druhé půli přenechali iniciativu Clippers a ti v závěru vybojovali vítězství.

Domácím k tomu pomohlo 20 trojek, z nichž sedm dal Leonard a vyrovnal si tak osobní maximum. Na startu své desáté sezony tak překonal 10 tisíc bodů. „Je to určitý milník, ale já se o tyhle věci moc nezajímám. Možná až skončím kariéru a budu se ohlížet za úspěchy. Teď je pro mě ale důležitější výhra a to, abych zůstal hladový a chtěl stále víc,“ prohlásil Leonard.

