Kdo v NBA získal respekt Evropě: Dirkules i Chorvat s tragickým osudem

Tony Parker a Dirk Nowitzki patří k největším evropským hvězdám v historii NBA • FOTO: Koláž iSport.cz Pryč jsou časy, kdy Dirku Nowitzkému říkali Irk, jelikož nehrál defense, čili špatně bránil. Utekla voda od chvíle, co se Jordan s Pippenem spikli na olympiádě v Barceloně 1992 proti nové evropské posile Bulls Toni Kukočovi a chtěli ji potupit. Evropský vliv na NBA nebyl nikdy větší než dnes a stále sílí. Luka Dončič s Nikolou Jokičem jsou velkými kandidáty na nejužitečnějšího hráče současného ročníku. Další favorit, Řek Giannis Antetokounmpo, tuhle trofej získal v posledních dvou letech. Celkem 57 Evropanů figuruje na soupiskách klubů, tedy skoro každý sedmý borec slavné ligy. Pouze dva týmy ze třiceti, Charlotte a Houston, nemají jediného Evropana. Kdo však prošlapal cestu, jací jsou nejlepší vyslanci starého kontinentu v dějinách NBA?

Nejvíc bodů Evropana v NBA 1. Dirk Nowitzki Německo 31 560 2. Pau Gasol Španělsko 20 894 3. Tony Parker Francie 19 473 4. Detlef Schrempf Německo 15 761 5. Peja Stojakovič Srbsko 13 647

10. Peja Stojakovič Srbsko

Kariéra v NBA: Sacramento Kings (1998-2006), Indiana Pacers (2006), New Orleans Hornets (2006-2010), Toronto Raptors (2010-2011), Dallas Mavericks (2011)

Body v NBA: 13 647

Úspěchy: vítěz NBA (2011), 3x All Star

Počet sezon: 14 PRŮMĚRY

Body: 17,0

Doskoky: 4,7

Asistence: 1,8 Nejlepší léta zažil tenhle 208 centimetrů vysoký trojkař v Sacramentu, kde dnes působí v managementu. Jako první Evropan také vyhrál trojkovou soutěž v rámci All Star víkendu. Dallasu pomohl v roce 2011 k titulu.

9. Arvydas Sabonis Litva

Kariéra v NBA: Portland Trail Blazers (1995-2001, 2002-2003)

Body v NBA: 5 629

Úspěchy: člen výběru nováčků roku (1996)

Počet sezon: 7 PRŮMĚRY

Body: 12,0

Doskoky: 7,3

Asistence: 2,1 Na vrcholu sil měl Shaquille O´Neal pod košem jediného soupeře, tenhle litevský kolos (221 cm). A to Sabonis dorazil do NBA po třicítce a s poškozenými achilovkami. Přesto si dokázal udělat v dresu Portland Trail Blazers ohromné jméno úžasnými přihrávkami i střelbou z dálky, na tu dobu u pivota nevídanou.

8. Toni Kukoč Chorvatsko

Kariéra v NBA: Chicago Bulls (1993-2000), Philadelphia 76ers (2000-2001), Atlanta Hawks (2001-2002), Milwaukee Bucks (2002-2006)

Body v NBA: 9 810

Úspěchy: vítěz NBA (1996, 1997, 1998), nejlepší šestý hráč (1996)

Počet sezon: 13 PRŮMĚRY

Body: 11,6

Doskoky: 4,2

Asistence: 3,7 Druhý hattrick Chicago Bulls v devadesátých letech si bez jeho přítomnosti nejde představit. Levoruký rodák ze Splitu se z nejlepšího hráče Evropy vypracoval v základní kámen Bulls díky své univerzálnosti, střelbě i rozehrávačským schopnostem.

7. Dražen Petrovič Chorvatsko

Kariéra v NBA: Portland Trail Blazers (1989-1991), New Jersey Nets (1991-1993)

Body v NBA: 4 461

Úspěchy: třetí tým NBA (1993)

Počet sezon: 5 PRŮMĚRY

Body: 15,4

Doskoky: 2,3

Asistence: 2,4 Do NBA přišel na začátku devadesátých let, kdy to měli Evropané těžké. Ač nedostal po dva roky v Portlandu šanci, po přesunu do New Jersey rozkvetl. Rodák z chorvatského Šibeniku měl v poslední sezoně průměr 22,3 bodu na zápas a stále mu bylo pouhých 28 let. Můžeme se jen domnívat, co by bylo, kdyby jeho život neukončila tragická dopravní nehoda.

6. Nikola Jokič Srbsko

Kariéra v NBA: Denver Nuggets (2015-2021)

Body v NBA: 6 997

Úspěchy: 2x All Star

Počet sezon: 6 PRŮMĚRY

Body: 17,4

Doskoky: 9,7

Asistence: 5,7 Pokud Evropané skutečně v něčem změnili NBA, tak je to v pojetí role pivota. I dlouháni už dnes potřebují úspěšně střílet za tři body, Jokič je v tomhle jasným prototypem moderního centra. Navíc je dnes o parník nejlépe přihrávajícím pivotem ligy, v Denveru si hýčkají tenhle pětadvacetiletý srbský drahokam.

5. Luka Dončič Slovinsko

Kariéra v NBA: Dallas Mavericks (2019-2021)

Body v NBA: 3 830

Úspěchy: nováček roku (2019), 1x All Star

Počet sezon: 3 PRŮMĚRY

Body: 25,0

Doskoky: 8,6

Asistence: 7,5 Zázračné dítě ze Slovinska vzalo od první sezony NBA útokem. Jeho kariérní střelecký průměr 25 bodů na zápas je jasně nejvyšší, jaký kdy Evropan měl. A to je mu stále pouhých 21 let. Není pochyb, že v Dallasu mají nástupce Nowitzkého, jenž má šanci Němcovy rekordy roztrhat.

4. Pau Gasol Španělsko

Kariéra v NBA: Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2019), Milwaukee Bucks (2019), Portland Trail Blazers (2019)

Body v NBA: 20 894

Úspěchy: vítěz NBA (2009, 2010), nováček roku (2002), 6x All Star

Počet sezon: 18 PRŮMĚRY

Body: 17,0

Doskoky: 9,2

Asistence: 3,2 V dresu Memphisu si španělský dlouhán udělal ze začátku kariéry jméno, po trejdu do LA Lakers vytvořil s Kobem Bryantem dynamické duo, které společně dvakrát vyhrálo ligu. Inteligentním basketem a skvělou rukou ze střední vzdálenosti patřil k nejlepším pivotům v lize. A stále sní, že by se po řadě zranění mohl do Lakers na stará kolena (40 let) vrátit.

3. Tony Parker Francie

Kariéra v NBA: San Antonio Spurs (2001-2018), Charlotte Hornets (2018-2019)

Body v NBA: 19 473

Úspěchy: vítěz NBA (2003, 2005, 2007, 2014), MVP finále (2007), 6x All Star

Počet sezon: 18 PRŮMĚRY

Body: 15,5

Doskoky: 2,7

Asistence: 5,6 Člen svaté trojky San Antonia Duncan – Ginobili – Parker, která spolu vyhrála čtyři tituly. Když francouzský rozehrávač přišel do NBA, nastupoval na něj přísný kouč Gregg Popovich tak, že ho donutil k slzám. Ale vypiplal si skvělého dirigenta s ještě lepším nájezdem do koše. Žádný Evropan dosud neposbíral v lize víc než Parkerových 7036 asistencí.

2. Giannis Antetokounmpo Řecko

Kariéra v NBA: Milwaukee Bucks (2013-2021)

Body v NBA: 11 121

Úspěchy: MVP sezony (2019, 2020), 4x All Star

Počet sezon: 8 PRŮMĚRY

Body: 20,3

Doskoky: 9,0

Asistence: 4,4 Stále mu je teprve 26 let a ještě se dostává na vrchol sil. Přesto získal syn nigerijských rodičů s řeckým občanstvím v posledních dvou sezonách cenu MVP soutěže a od Milwaukee Bucks smlouvu na pět let za 228 milionů dolarů. To je nejlukrativnější kontrakt v historii. Další meta? Přemoci démony v play off a konečně dovést Bucks alespoň do finále.