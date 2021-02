Satoranský deseti body pomohl k výhře, Chicago táhl rozjetý LaVine

Chicago vítězstvím uhájilo devátou příčku ve Východní konferenci zajišťující předkolo play off a drží se v kontaktu s týmy před ním. Zasloužil se o to zejména Zach LaVine, který potvrdil roli nejlepšího střelce týmu s 38 body. Za celý zápas minul jen pět z 20 střel. Dalších pět hráčů mělo dvouciferný počet bodů a to včetně Satoranského.

Český rozehrávač po příchodu na hřiště předvedl vydařený nájezd skrz celou obranu soupeře a nezastavili ho ani dva blokující obránci. Vzápětí pěknou přihrávkou nahrál LaVinovi na smeč a přidal těžkou střelu přes obránce. Pomohl tak nastartovat klíčový únik, který už Sacramento nedotáhlo. V poslední čtvrtině pak přidal další střelu přes blokujícího protihráče.

Na Chicago už v tabulce dotírá Miami. Po slabém vstupu do sezony se začíná rozpomínat na výkony z minulého roku, což potvrdilo i výhrou nad Lakers. Dvakrát sice přišlo o dvouciferné vedení, ale v koncovce se Lakers nepovedlo využít šanci na prodloužení. Heat totiž osm vteřin před koncem ztratili míč, pak však dobře zdvojili LeBrona Jamese, který musel přihrát volnému Alexovi Carusovi, ten však dlouhou střelu za dva body minul.

Miami se při absenci pivota Lakers Anthonyho Davise mohlo zaměřit na obranu Jamese a třetí nejlepší střelec historie se tak trápil. Sice dal 19 bodů, ale s úspěšností střelby jen 33 procent. Miami v útoku táhli Kendrick Nunn s 27 body a Jimmy Butler s 24 body.

Basketbalisté Golden State i bez své nemocné hvězdy Stephena Curryho sahali po výhře nad Charlotte, v koncovce však neudržel nervy Draymond Green. Devět vteřin před koncem bojoval o míč s Gordonem Haywardem a chtěl rozskok, sudí však viděli, že si hráč Hornets vzal time-out a přidělili míč jemu. To Greena naštvalo natolik, že dostal dvě technické chyby a byl vyloučen. Terry Rozier pak dvěma trestnými hody srovnal skóre a v poslední vteřině zajistil Charlotte vítězství 102:100. V zápase dal 36 bodů.

„Draymond překročil hranici. Máme rádi jeho vášeň a energii a bez něj bychom nebyli týmem, jakým jsme. Ale to mu nedává oprávnění překračovat hranice. On to ví a omluvil se, ale ještě to s ním budu soukromě řešit,“ řekl trenér Warriors Steve Kerr.

Phoenix zvítězil 128:97 nad Memphisem i díky klubovému rekordu v podobě 24 trojek. Rozehrávač Suns Chris Paul se dostal na 6. místo historického pořadí v asistencích, když se 9891 přihrávkami dostal před legendu Oscara Robertsona. Pro Suns to byla osmá výhra z posledních devíti zápasů.

Výsledky NBA:

Charlotte - Golden State 102:100, Chicago - Sacramento 122:114 (za domácí Satoranský 10 bodů, 4 asistence, 2 doskoky), LA Lakers - Miami 94:96, Memphis - Phoenix 97:128, Portland - Washington 111:118.