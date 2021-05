Mr. Triple Double Westbrook: Miluji lidem dokazovat, že se mýlili

Dneska si to poplácání po zádech zasloužím, ušklíbl se Russell Westbrook, chlap, který při basketu nebere zajatce a je svým největším kritikem. Na palubovce Atlanty právě zapsal 182. triple double kariéry. Tolik zápasů, v nichž by basketbalista nastřádal dvojciferná čísla ve třech z pěti nejdůležitějších statistik (body, doskoky, asistence, bloky, získané míče), nikdo v dějinách NBA nesesbíral.

Na ten rekord padal 47 let prach. Mnozí ho nazývali nepřekonatelným tak jako kdysi mimozemský skok dálkaře Boba Beamona na značku 890 cm. Jenže sportovní evoluce je nezastavitelná. Jejím dalším důležitým článkem je uzel šlach a svalů jménem Russell Westbrook. V basketbalové NBA včera dosáhl na 182. triple double kariéry a předčil legendárního Oscara Robertsona.

„Za takový moment jsem vděčný,“ podotkl Westbrook bez velkých gest. Jeho poslední zápis do statistik se čte následovně: 28 bodů, 13 doskoků a 21 asistencí. Chyběly jen centimetry, aby prožil dokonalý večer. Jenže jeho pokus o vítěznou trojku skončil na obroučce a Washington padl v Atlantě 124:125.

Přesto je příznačné, že Westbrook překonal rekord právě nyní. Vždyť i na své poměry produkuje triple doubly v ohromující míře. Z posledních 26 utkání jich zapsal 22 a je na nejlepší cestě, aby počtvrté v kariéře ukončil sezonu s dvoucifernými průměry v bodech, doskocích i asistencích. Před ním se to povedlo jen jedinkrát. A to Oscaru Robertsonovi v sezoně 1961-62.

Nejvíc triple doublů v dějinách NBA 1. Russell Westbrook 182 2. Oscar Robertson 181 3. Magic Johnson 138 4. Jason Kidd 104 5. LeBron James 99 6. Wilt Chamberlain 78 7. Larry Bird 59 8. James Harden 58 9. Nikola Jokič 56 10. Fat Lever 43

„Je to prostě Mr. Triple Double,“ prohlásil v připraveném videu Jason Kidd, čtvrtý muž historických tabulek. Jen pro srovnání, samotný Michael Jordan za kariéru posbíral jen 28 triple doublů.

Pravdou však také je, že v dnešním méně kontaktním basketbalu s častými přívaly bodů jsou triple doubly běžnější komoditou. V nejlepší desítce dějin je hned čtveřice stále aktivních hráčů. Kromě Westbrooka ještě LeBron James (99), James Harden (58) a Nikola Jokič (56). Dvaadvacetiletý Slovinec Luka Dončič je už nyní na jedenácté příčce (35). V letošní sezoně už padlo celkem 133 triple doublů, což je dějinný rekord.

„Pořád ukazujeme na ty, kdo dají padesát bodů a trefí deset trojek za zápas. K triple doublu se ale nedostanete jinak, než že budete celý zápas dřít na obou koncích palubovky. Musíte utkání jednoznačně ovládat a Russ tohle zvládne jako nikdo jiný. Prokažte mu respekt. Ani já se k jeho výkonu nepřiblížil, moc dobře vím, jak je těžké něčeho takového dosáhnout,“ vyzývá Magic Johnson, legenda Los Angeles Lakers a Westbrookův dětský idol.

Westbrook už vlastní rekord v počtu triple doublů za jednu sezonu (42), nyní má i ten celkový. Přitom zpočátku to nevypadalo, že by mohl právě v dvouciferných kategoriích dospět v takového génia. Vždyť za prvních osm sezon v lize posbíral jen 37 triple doublů, za posledních pět jich ale zaznamenal 145.

Jeho život je už ale takový. Vždyť tam, kam přišel, byl rodák z kalifornského Long Beach vždy nejprve otloukánkem a až potom hvězdou. Když nastoupil na Leuzinger High School, měřil pouhých 170 centimetrů a vážil 63 kilo.

A trvalo mu až do třetího ročníku, než se na střední dostal do základní pětky. První obrovský skok přišel až mezi třeťákem a čtvrťákem, kdy vyrostl o 12 centimetrů a začal excelovat. A také poprvé zasmečoval. Ano, čtete správně, teprve až v sedmnácti letech se tomuhle borci, který dnes pravidelně plní hitparády dechberoucími dunky, podařilo zatlouct míč do koše.

Ač je k téhle disciplíně od přírody nadán, jelikož má rozpětí paží 203 centimetrů a velikost nohy číslo 14, jeho vertikální výskok 92 centimetrů už nepřišel sám od sebe. „Abych byl upřímný, nikdy jsem jako malý neskákal moc vysoko. Musel jsem na svém výskoku tvrdě dřít. V zápase jsem zasmečoval až v posledním utkání seniorského roku na střední, pravidelně smečovat se mi dařilo až na univerzitě. Byla to zásluha tvrdého tréninku nohou a středu těla. Vybíhal jsem schody, sprintoval v písečných dunách, posiloval hamstringy a po nich si přidával sedy lehy,“ popisuje drill, jenž z něj udělal i přes to, že dnes měří jen 191 centimetrů, hrdinu.

Nejvíc triple doublů v této sezoně NBA 1. Russell Westbrook 36 2. Nikola Jokič 15 3. James Harden 12 4. Luka Dončič 10 5. Domantas Sabonis 8

Nyní mu je 32 let. Po letním přesunu z Houstonu do Washingtonu slyšel, že je již vyčpělou hvězdou, strojem na statistiky, jenž svůj tým nikam nedotáhne. Wizards jsou však momentálně devátí ve Východní konferenci především díky jeho skvělé formě a mohou být nepříjemnými soupeři i v play off, pokud přejdou přes předkolo.

O tom je skálopevně přesvědčený i Westbrook, kterého by prý nikdy nenapadlo, že se stane rekordmanem v triple doublech. „Každý večer se snažím o věci, o nichž druzí tvrdí, že nejsou možné nebo že je já nezvládnu. Mým mottem je: Proč ne? Podle něj žiju, to si opakuji pokaždé, když jdu na hřiště. Miluji lidem dokazovat, že se mýlili,“ usmál se Westbrook, jemuž po právu náleží nová přezdívka Mr. Triple Double.