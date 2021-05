Wizards podruhé padli se Sixers. V závěru se navíc zranil Westbrook

V dalších dvou sériích se povedlo domácím favoritům napravit úvodní porážky a srovnat na 1:1. Vítěz základní části Utah porazil Memphis 141:129 a New York zdolal Atlantu 101:92.

Washington se také snažil srovnat sérii s Philadelphií, se kterou držel krok většinu první půle. V jejím závěru ale jeho ztráta narostla do dvouciferných čísel a už jen rostla. Zatímco Sixers táhli s 22 body Joel Embiid a Ben Simmons, který měl i 9 doskoků a 8 asistencí, na straně Wizards se k Bradleymu Bealovi a jeho 33 bodům nepřidal nikdo ze spoluhráčů.

Westbrook se střelecky trápil, proměnil jen dvě z deseti střel a navíc se zranil. Když s poraněným kotníkem odcházel ze šatny, domácí příznivci po něm házeli popcorn. „Na ulici by za mnou nepřišli a nehodili by mi popcorn na hlavu, protože všichni vědí, co by se stalo. Hráči by se měli začít více chránit, uvidíme, jak se k tomu NBA postaví,“ prohlásil Westbrook,

Podpořila ho i největší hvězda soutěže LeBron James. „My hráči chceme vědět, kdo házel popcorn na zraněného hráče. Všude jsou kamery, tak by neměl být problém toho člověka najít a potrestat,“ napsal James na twitter. Vedení Philadelphie chování fanoušků odsoudilo.

Westbrook po zápase připustil, že si kotník poranil v krátké době podruhé a není proto jasné, zda se stihne do dalších zápasů série zotavit natolik, aby mohl hrát.

Naopak Utahu se vrátil po zranění Donovan Mitchell a hned pomohl k důležité výhře nad Memphisem. Ten však favorita opět zlobil díky dalšímu skvělému výkonu rozehrávače Ja Moranta, jenž zaznamenal 47 bodů.

Utah si nemohl dovolit jako nejvýše nasazený tým prohrát oba domácí zápasy, a tak na Memphis vletěl hned v úvodu a v poločase vedl o 20 bodů. Jenže pak přišel výpadek v obraně, Memphis ve třetí čtvrtině nastřílel 43 bodů a snížil na pouhé dva body. Utah však ukázal sílu týmu a znovu rychle odskočil na rozdíl 17 bodů.

Mitchell byl nejlepší střelec týmu s 25 body, Rudy Gobert přidal 21 bodů a 13 doskoků a Mike Conley 20 bodů a 15 asistencí.

To v New Yorku to dlouho vypadalo, že domácí Knicks prohrají i druhý domácí zápas, když až do třetí čtvrtiny prohrávali až o 15 bodů. Jenže pak Atlanta na chvíli vypadla ze hry a dovolila domácím šňůru 30:8, což najednou přineslo New Yorku vedení o deset bodů.

Atlanta se ještě dokázala vzchopit a srovnat na 91:91, ale v posledních pěti minutách už přidala jen jeden bod a New York si výhru pohlídal. Výrazně k tomu pomohl zkušený rozehrávač Derrick Rose, který dal z lavičky 26 bodů, Julius Randle přidal 15 bodů a 12 doskoků.

Atlantu táhl s 30 body Trae Young. „První poločas jsme nebyli spokojeni s naší hrou, ale věděl jsem, že ve druhé půli budou kluci bojovat jak o život. A to také udělali,“ řekl trenér New Yorku Tom Thibodeau.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 2. zápasy:

Philadelphia - Washington 120:95 (stav série 2:0)

New York - Atlanta 101:92 (stav série 1:1).

Západní konference - 2. zápas:

Utah - Memphis 141:129 (stav série 1:1).