Satoranský zpět tam, kde v NBA začal. Po vyplacení se upsal Washingtonu

Tomáš Satoranský asi v posledních dnech žije se stále sbaleným kufrem. Sezonu začínal v New Orleans, před uzávěrkou trejdů byl český basketbalista na pár desítek hodin hráčem Portlandu, který ho vyměnil do San Antonia. Po sedmnácti dnech a jediném zápase za Spurs, k němuž nastoupil v noci na sobotu a skóroval tři body z trestných hodů, opět mění působiště. Vrací se do klubu, jenž ho v roce 2012 draftoval – Washingtonu Wizards. Přichází další veletoč.

San Antonio se se Satoranským dohodlo na takzvaném buy outu, tedy, že hráče, o kterého nemá dlouhodobě zájem, vykoupí ze smlouvy. Záleží na jednání s agentem, zda mu klub zaplatí celou smluvní částku či jen její díl. Satoranský se po dokončení buy outu ocitne na 48 hodin na takzvaném waiweru, tedy seznamu volných hráčů, kde o něj můžou projevit zájem uchazeči. Podle informací reportéra ESPN Adriana Wojnarowského poté plánuje podepsat smlouvu s Washingtonem.

Mezi Wizards odehrál první tři roky kariéry v NBA a není tajemstvím, že má velmi dobrý vztah se současným generálním manažerem klubu Tommym Sheppardem. Velký příznivec evropského basketbalu navštívil i Prahu a vždy se netajil tím, že má pro Satoranského slabost.

Spurs hráli v pátek zápas právě ve Washingtonu, který ovládli ve druhém prodloužení. A je dost možné, že právě před ním či po něm akcelerovala jednání o dalším přesunu českého esa. Wizards momentálně patří jedenácté místo v tabulce Východní konference a mají ještě šanci na Play-In Tournament, díky kterému by mohli proklouznout do play off. Je však otázkou, zda o něj stojí. Jejich největší hvězda Bradley Beal, s níž měl Satoranský dobrou chemii, podstoupila operaci zápěstí a je do konce sezony mimo hru. Pro klub se zdá výhodnější prohrávat a získat co nejvyšší právo volby na draftu.

Washingtonu zbývá odehrát ještě 23 zápasů v základní části. A to bude zřejmě porce, při níž se Satoranský potřebuje předvést, aby získal v NBA další smlouvu. Ta současná na deset milionů dolarů na rok mu vyprší v létě.

Na místě prvního rozehrávače má Washington aktuálně devětadvacetiletého Brazilce Raula Neta a o čtyři roky staršího veterána Ishe Smithe. Minuty na palubovce pro českého borce by měly být k mání. Navíc se Satoranský vrací domů, kde před šesti lety jeho dobrodružství v NBA začalo.