Když se pobijí spoluhráči. Pohled do hlavně, dluhy z karet, kouč v kravatě

Jaké jsou nejslavnější šarvátky, které se udály v NBA? • FOTO: Koláž isport.cz Nosíš stejný dres? Nezájem! Emoce stříkají i mezi spoluhráči, jak ukázal nedávný příklad bitky z tréninku mezi basketbalisty mistrovských Golden State Warriors, během níž Draymond Green knokautoval provokujícího Jordana Poola. Nejde o ojedinělý incident v NBA, která zažila několik bizarnějších rozmíšek. Ve washingtonské šatně na sebe kdysi spoluhráči vytáhli kvůli dluhům z karet i pistole. Co všechno se v tělocvičnách, šatnách či na palubě letadel nejslavnější ligové soutěže semlelo?

Pistole v šatně. Kvůli kartám Nehrajte karty o peníze s někým, kdo bere násobně víc než vy. A zvlášť ne Bourrée, nechvalně známý hazard v americkém sportovním prostředí. Ve hře pro tři až osm lidí, jež spojuje prvky mariáše a pokeru, platí – čím déle se hraje, tím je bank vyšší. A tím hlasitější je hecování a vychloubání soutěživých borců, jejichž ega nemají hranice. Při krácení času během letů jdou částky od stovek po desetitisíce dolarů. V NBA koluje legenda, že nejvyšší výhra činila 1,4 milionu. Ve slavných bostonských dobách tria Paul Pierce, Kevin Garnett a Ray Allen prý dokonce místo peněz sázeli své luxusní automobily. To však nebyl případ z roku 2009, kdy partičce za letu usedli spoluhráči z Washingtonu. Mezi nimi i podprůměrně placený mladík Javaris Crittenton a Gilbert Arenas, jedna z nejlépe honorovaných hvězd ligy. A také borec s nejprořízlejší pusou v lize. „Nebyla sázka, kterou bych nepřijal. Jste sportovec, musíte si věřit za každé situace. A také to pořádně okomentovat,“ líčil svůj přístup Arenas. Crittenton prohrával ve velkém a Arenas si přisazoval. „Javarisi, podpálím auto, ve kterém budeš sedět. Pak si vezmu hasicí přístroj a zachráním ti zadek,“ smál se Arenas. „To tě zastřelím, chlape,“ slyšel odpověď vytočeného mladíka. „OK, přinesu ti k tomu svoje pistole,“ musel mít Arenas poslední slovo. Dva dny poté, když se hráči Washingtonu sešli opět v šatně, se Arenas rozhodl svůj hec dotáhnout do konce. Z domova přinesl čtyři nenabité revolvery a rozložil je před svou skříňkou. Prohlídnul jsem to tvoje blafování, na tohle nemáš, měl znít vzkaz. Jenže Crittenton neblafoval, přinesl si své vlastní „nářadí“ a Arenas vzápětí koukal do hlavně nabité pistole, která na něj mířila. Vyděšení spoluhráči prchli ze šatny, byl z toho průšvih kolosálních rozměrů, který se dostal na veřejnost. V lednu ti dva dostali od komisionáře NBA Davida Sterna distanc do konce sezony. Crittenton se už do ligy nikdy nevrátil a v současnosti si odpykává třiadvacetiletý trest za vraždu ženy. I pro Arenase byl incident začátkem konce, kariéra v NBA pro něj skončila už ve třiceti. Kvůli dluhům z Bourrée později létaly pěsti i mezi memphiskými spoluhráči O.J. Mayem a Tonym Allenem. NBA dokonce na čas tuhle karetní hru zakázala. Gilbert Arenas ví, jaké to je hledět přímo do hlavně nabité pistole • Foto Profimedia.cz

Kouč v kravatě Psal se rok 1997 a Latrell Sprewell hrál životní sezonu, v níž skóroval přes 24 bodů na zápas. Přesto na něj jeho kouč v Golden State P. J. Carlesimo neustále nastupoval a nutil ho k ještě větší preciznosti přihrávek a koncentraci na hru. Četné hádky přerostly v mnohem víc. Tři dny poté, co Sprewell inkasoval od klubu tučnou pokutu za zmeškaný let do Salt Lake City, ho trenér začal kritizovat při tréninku. Na varování, ať se k němu nepřibližuje, Carlesimo neslyšel. Sprewell ho vzal do kravaty a začal kouče škrtit. Po dvaceti minutách, co byl vyhozený z tréninku, se ještě celý rudý vrátil a zaútočil na trenéra pěstmi. Následoval exemplární trest - distanc od ligy na tehdy rekordních 68 zápasů. Sprewella si tehdy přišel na platu na 6 milionů dolarů. „Přitom jsem ho neškrtil nijak pevně, mohl dýchat,“ vysvětloval basketbalista později, když trest označil za příliš tvrdý. S Carlesimem se v jednom klubu už nepotkal, Golden State ho vyměnili do New Yorku, kde se stal oblíbeným antihrdinou fanoušků. Latrell Sprewell na P. J. Carlesima nevzpomíná v nejlepším • Foto Profimedia.cz

Když byl Jordan vyhozený z tréninku Kruté zacházení Michaela Jordana se spoluhráči je pověstné. Během přípravného kempu nastupoval na Steva Kerra tak tvrdě, až ho vyprovokoval tak, že mu subtilní střelec vrátil štiplavou slovní poznámku. Jeho veličenstvo neuneslo, že mu někdo odporuje a praštilo o půl hlavy menšího spoluhráče do oka a byla z toho pořádná strkanice, která skončila Jordanovým vyhazovem z vyhecovaného tréninku. „Uvědomil jsem si tehdy, že se chovám jak blbec a musím ke spoluhráčům přistupovat s větším respektem,“ vzpomínal později Jordan, jenž se Kerrovi telefonicky omluvil, a vše si vyříkali. Ti dva spolu nakonec odehráli 231 zápasů a Kerr byl důležitou postavou druhého hattricku ve slavné éře Bulls. „Zní to divně, ale to, že jsem se Michaelovi postavil, byla jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy udělal. Každého testoval a od té doby se náš vztah a důvěra dramaticky zlepšily. Věděli jsme, že spolu můžeme jít do války,“ popisoval Kerr, jemuž Jordan asistoval na jeho nejslavnější střelu kariéry. V koncovce šestého zápasu finále 1997 proti Utahu na sebe natáhl obranu a překvapivě přihrál Kerrovi, jenž neminul a vystřelil Bulls titul. Slavný basketbalista Michael Jordan v dresu Bulls ve svých nejlepších letech • Foto Profimedia.cz