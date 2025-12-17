Těžké chvíle Wembanyamy. Před finále NBA Cupu mu zemřela babička, neuhlídal emoce
Těžké chvíle prožívá největší hvězda San Antonio Spurs Victor Wembanyama (21). Jednička draftu NBA z roku 2023 se svým týmem podlehl ve finále NBA Cupu New York Knicks, ale hlavně francouzskou star postihla osobní tragédie. Několik hodin před zápasem mu zemřela babička. Přesto nastoupil, prohrál a na pozápasové tiskové konferenci neudržel slzy.
Chtělo by se říct, že většinu zápasu byli o krok vepředu právě Spurs. Vždyť ke konci třetí čtvrtiny ještě vedli dokonce o 11 bodů. Jenže poslední periodu ukázali Knicks velkolepou otočku. Díky výsledku 35:19 nakonec zápas překlopili na svou stranu a po výhře 124:113 se mohou radovat z prvního zisku NBA Cupu v klubové historii.
Soutěž se hraje teprve od roku 2023 jako určité zpestření základní části NBA a konkurenční tah oproti populární NFL, tedy lize amerického fotbalu. V prvních dvou ročnících se radovali basketbalisté Los Angeles Clippers, loni pak Milwaukee Bucks. Před letošním finále v Las Vegas bylo jasné, že dojde na premiérového vítěze.
Za Knicks se skvěle vyspal do zápasu Brit OG Anunoby, který se stal s 28 body nejlepším střelcem utkání. Více bodů nenasázel od května letošního roku. Zdatně mu sekundovala tradiční opora Knicks Jales Brunson. San Antonio v tomto ohledu kontrovalo stěží.
Návrat po zranění i tragická událost
Všichni byli zvědaví, co provede Wembanyama. Francouzský stožár vysoký 224 centimetrů byl měsíc mimo hru kvůli poraněnému lýtku. Vrátil se ale ve správný čas. Finále NBA Cupu bylo jeho druhým vystoupením od zranění. Úplně se do toho nedostal. Z pole trefil sedm pokusů ze 17 a zápas zakončil na 18 bodech, což je na jeho poměry málo. Přece jen v letošní sezoně NBA zaznamenává přes 26 bodů na utkání. Na druhou stranu je potřeba říct, že zápas začínal na lavičce a odehrál 25 minut. Je vidět, že se zpět do provozní teploty po zranění dostává spíše pomaleji.
Jistě se na jeho výkonu podepsala tragická událost, která jej zasáhla v úterý ráno. Z Francie mu přišla zpráva, že jeho babička zemřela. I přes velký zármutek se rozhodl do finále nastoupit. Hvězdný centr šel po utkání dokonce na tiskovou konferenci, kde odpověděl jen na několik dotazů a odešel v slzách. „Omlouvám se, dnes jsem někoho ztratil. Ještě zvládnu jednu otázku,“ řekl po utkání. Zároveň okomentoval složitou situaci pro sebe samotného i fakt, že tento duel může do budoucna Spurs spíše prospět.
„Myslím, že je to nejlepší trénink na důležité zápasy, protože se samozřejmě už teď soustředíme na play-off a to je nejdůležitější období,“ řekl Wembanyama. „Play-off bude nejdůležitějším obdobím roku. Takže si myslím, že je dobré, že jsme získali i tuto zkušenost.“