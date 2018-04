56! Basketbalisté Toronta další výhrou vyrovnali klubový rekord

Basketbalisté Toronta porazili v NBA na své palubovce Boston 96:78 a 56. vítězstvím v sezoně vyrovnali klubový rekord. Raptors díky tomu zvýšili svůj náskok v čele Východní konference. Čtyři zápasy před koncem základní části mají k dobru tři výhry právě na Celtics. Detroit přišel porážkou 108:115 s Philadelphií i o teoretickou šanci na postup do play off a dal jistotu Milwaukee.

Po prohrách v Bostonu a Clevelandu se začala vedoucí pozice Toronta mírně otřásat. Raptors si ale v pravý čas připsali důležitou čtvrtou výhru z posledních devíti zápasů a mají na dosah nový klubový rekord i jistotu, že až do finále NBA by měli výhodu domácí palubovky.

"Nejsme uspokojení. Víme, že musíme některé věci ještě zlepšit," řekl trenér Dwane Casey. "Museli jsme to dnes uhrát obranou, protože v útoku jsme minuli hodně střel. Ale to co jsme předvedli pod naším košem, nám dalo šanci vyhrát," uvedl DeMar DeRozan, kterému stačilo 16 bodů k pozici nejlepšího střelce Toronta.

Boston proměnil jen třetinu střel z pole (jen tři trojky z 22 pokusů) a zaznamenal nejméně bodů za celou sezonu. Body přicházely hlavně od podkošových hráčů. Marcus Morris se postaral o 21 bodů, pivoti Greg Monroe a Al Horford přidali 17 respektive 16 bodů.

Philadelphia si v Detroitu bez zraněného Joela Embiida došla pro 12. výhru v řadě a ukončila naděje Pistons na prodloužení sezony o vyřazovací boje. Na vítězství 115:108 se hlavní měrou podílel autor pěti trojek J.J. Redick, který dal celkem 25 bodů. Na straně poražených měl 25 bodů Anthony Toliver.

Miami si odvezlo z palubovky nejhoršího týmu Východní konference Atlanty vítězství 115:86 a upevnilo si šesté místo. Na sedmý Washington i osmé Milwaukee mají Heat výhru k dobru, ale také o jeden odehraný zápas více.

New Orleans na Západě stále figuruje na posledním postupovém místě do play off díky výhře 123:95 nad Memphisem. E'Twaun Moore nastřílel 30 bodů, Anthony Davis přispěl 28 body a 12 doskoky. V týmu Grizzlies dostal nejvíce prostoru na hřišti střídající MarShon Brooks, který toho využil k 25 bodům.

Los Angeles Lakers, kteří už nemají šanci na play off, i potřetí v sezoně porazili San Antonio. Tentokrát udolali Spurs v prodloužení 122:112 především díky výkonu nováčka Kylea Kuzmy, který dal 30 bodů, včetně šesti v nastaveném čase.

Výsledky:

Atlanta - Miami 86:115, Detroit - Philadelphia 108:115, LA Lakers - San Antonio 122:112 po prodl., New Orleans - Memphis 123:95, Orlando - Dallas 105:100, Toronto - Boston 96:78.