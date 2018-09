ONLINE: Bosna - Česko. Basketbalistům zajistí výhra postup na MS

Výhra nad Bosnou by svěřence trenéra Ronena Ginzburga opět dotáhla na vedoucí tým skupiny K Francii s bilancí 7:1. Třetí Rusko a čtvrté Finsko mají nyní bilanci 4:4. To znamená, že i kdyby Češi už všechna čtyři zbylá utkání prohráli, mohou se na ně maximálně dva týmy dotáhnout a vytvořit tak minitabulku. Jeden z těchto týmů však bude Finsko nebo Bulharsko a s nimi Češi oba zápasy vyhráli. O postup už by tak nemohli přijít ani teoreticky.