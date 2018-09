Satoranský: Úspěch, o kterém jsem nesnil. To musíme s trenérem oslavit

Bylo to drama do poslední chvíle, ale se šťastným koncem. Dá se říct, že to byla taková koruna toho všeho?

„Ano. Co se mě třeba týče, nedařilo se mi, nemohl jsem se trefit, trápil jsem se, ale vím, že v tomto týmu je to hodně o bojovnosti a můžu přispět něčím jiným než střelbou, takže jsem se snažil pomoci na doskoku. A musím říct, že třeba právě Vojta Hruban a Blake Schilb rozhodli tu druhou půlku, kdy se chytili.“

Jak bylo nicméně těžké v tom závěru držet nervy?

„Bylo to hodně těžké, po třetím faulu tam byly hodně emoce, pak si tam Honza Veselý a Ondra Balvín přivodili páté fauly, ale naštěstí se nám podařilo vyfaulovat i Jusufa Nurkiče, což bylo důležité. Ukázali jsme, že už jsme zkušený tým, nenecháme se rozhodit a jsme pořád v zápase.“

Navíc jedna z vašich rozhodujících tref byla zase floater jako proti Rusku. A rovněž po podobném průběhu, kdy vám předtím nevycházely.

„Je pravda, že jsem je zase nedával. Byly to pro mě lehké střely, ale asi to bylo zakleté, protože jsem je dva měsíce trénoval a nemohlo mi to spadnout. Mám ale do těchto střel velké sebevědomí a naštěstí mi tam zase padl ten rozhodující poslední.“

Problémy s problematickou palubovkou jste nějak pociťoval?

„Vůbec, když už, tak by to bylo pro oba týmy stejné. Nemyslím, že by se na ně hráči Bosny navíc připravovali nějak dlouho, aby to byla jejich výhoda. Moc ztrát tam ani nebylo, neovlivnilo nás to. Byly to spíše hloupé ztráty, které je dostaly do zápasu, ale stejně jako proti Rusku, když nám bylo nejhůř, tak jsme zůstali s nervama v zápase a to bylo důležitý.“

Je to váš dosud největší úspěch v národním týmu? Nebo bylo ME 2015 víc?

„To je těžké srovnávat, ME nám také vyšlo, ale být na mistrovství světa je pro nás něco nemyslitelného, takže se to dá zařadit k největším úspěchům.“

Snil jste jako malý o mistrovství?

„Právě vůbec. Myslím, že už to, jak jsme se dostali z Evropy na kvalifikaci na olympiádu, bylo skvělé a být blízko olympiádě je nepředstavitelné. To samé teď s mistrovstvím světa. Je to úžasný úspěch a snad nám to pomůže v růstu našeho sportu.“

Navíc je to i trochu nečekaný úspěch. Zprvu to v kvalifikaci nebyl primární cíl…

„Je to hodně zvláštní, jak se to vyvinulo, zvláště po ME 2017, který byl propadák, a byli jsme hodně dole. Nakonec se to ale ukázalo jako dobrá příprava pro kluky, kteří přišli z české ligy a měli na ME vůdčí postavení. To jim teď pomohlo do kvalifikace a bylo úžasné, do jaké pozice nás dostali. Tyto dva zápasy tam byla obrovská chuť. Neměli jsme tolik prostoru na trénování, ale s tím co jsme měli, jsme ukázali, že tam byla obrovská energie a chuť postoupit. To bylo nejdůležitější.“

Život je vrtkavý, že?

„Určitě, je to basketbal. A ten systém nám pomohl tím, koho nám připravil do skupin. Nicméně jsme to prostě dokázali využít a to není samozřejmost. Je super, kam basket za rok člověka dovede.“

Jak vnímáte i fakt, že jste jedni z prvních, kteří mají jistotu účasti na MS?

„Asi by to bylo jedno, jestli postoupíme teď nebo potom, ale cítili jsme, že jsme tu naposled v této nejsilnější sestavě. Chtěli jsme do toho vlítnout, a to jsem i klukům říkal, že jsme fakt blízko. Nic jiného než vidinu postupu na MS jsme neměli.“

Myslíte, že je to nyní nejlepší generace za poslední roky?

„To si netroufám říct. To bych nemohl udělat Jirkovi Welschovi a Luboši Bartoňovi, kde bylo třeba na ME 2015 vidět skvěle ty dvě generace, jak se spojili dohromady a byla tam ta zkušenost s dravým mládím… Tím, ale jak kluci dorostli, je to jeden z nejsilnějších týmů.“

Jaké tedy budou oslavy?

„Uvidíme, trenér chtěl jít někam s námi, takže toho musíme využít a zapařit s ním. Máme letadlo v 5.30, takže nevím, kdo bude spát.“

A co je pravdy na tom, že jste tým hecovali, že když se dostanete na MS, zaplatíte s Janem Veselým i soukromý let?

(směje se) „To bylo dané tím, jak jsme měli problémy ve Vídni, kdy jsme kvůli zpoždění nechytli přípoj a místo 50 minut jsme tam skončili sedm hodin. Honza Veselý to tedy už hecoval a hledal, jaké jsou privátní letadla do Číny… když jsme však viděli tu cenu, tak jsme si řekli, že radši pojedeme s přestupem.“