Veselý vs. Balvín. Basketbalovou Euroligu na úvod rozběsní český střet

Jan Veselý vs. Ondřej Balvín… lepší úvod prestižní Euroliga z českého pohledu snad ani nemohla mít. „Určitě to bude super si proti Honzovi zahrát jinak než v národním týmu na tréninku a poměřit síly. Sice vím, co by na něm mělo platit, ale hraní v nároďáku a klubu je něco jiného. Uvidíme,“ uvedl Balvín před dnešní bitvou jeho Gran Canarie na hřišti Fenerbahce Istanbul.

A ani Veselý se nenechal slovně zastrašit. „I když pro mě souboj s Ondrou není ničím speciálním, těším se, že si proti sobě zahrajeme. V oficiálním duelu jsme proti sobě ještě nikdy nehráli. Je super mít v Eurolize k sobě konečně dalšího Čecha a doufám, že nás tam bude každý rok víc.“

Zatímco Fenerbahce, loňský finalista a euroligový vítěz z roku 2017, bude opět aspirovat na Final Four a titulu, Balvínovu Gran Canarii čeká v nejprestižnější evropské soutěži premiéra. Horká půda v Istanbulu proto bude pro ni drsný křest.

„Upřímně, přál bych si lehčího soupeře a hlavně začít doma. Takhle začínáme proti týmu, který má ambice vyhrát Euroligu, na jeho palubovce, kde mají díky fanouškům absolutně skvělou atmosféru. Takže na jednu stranu se těším, na druhou taky ne,“ krčil rameny český pivot.

Spolu ještě pak v šestnáctičlenném složení narazí na Efes Istanbul, Milán, Podgorici, CSKA Moskva, Darussafaku Istanbul, Barcelonu, Bayern Mnichov, Chimki Moskva, Baskonii, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos Pireus, Panathinaikos Atény, Real Madrid a Žalgiris Kaunas.

„Moc se na to těším, je to nejlepší soutěž mimo NBA a je to i skvělá odměna za minulou sezonu. Euroliga byla soutěž, kterou jsi vždycky chtěl zkusit. Ve Španělsku jsem už osm let a vždycky jsem měl možnost hrát proti euroligovým týmům. Teď to bude něco jiného. Můžu hrát proti nejlepším z nejlepších,“ těší se Balvín.

Byť tudíž bude Gran Canaria proti Fenerbahce outsiderem, má alespoň jednu výhodu. Tam, kde turecký gigant zatím odehrál ve své lize jen jeden zápas, rozehraný španělský tým má za sebou už tři kola a Superpohár. „Možná bude aktuální rozehranost na jejich straně,“ tuší Veselý, avšak on zase sází na sehranost svého týmu, kde zůstali všechny opory jako Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Nikola Kalinič nebo Luigi Datome.

„Jádro týmu máme pohromadě už dlouho. Nepotřebujeme moc zápasů, abychom se rozehrávali. Víme o sobě prakticky vše a na hřišti to je vidět. Je to první zápas euroligové sezony, navíc doma, takže nějaký tlak na nás bude. Dáme do toho ale všechno, abychom vyhráli,“ dodal Veselý.

Střet dvou českých reprezentantů začne dnes od 19.45.