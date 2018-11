Toronto vyhrálo i v Memphisu a dál vládne NBA, Lakers propadli

Grizzlies sice měli ve třetí čtvrtině k dobru až 17 bodů, ale soupeř ještě v témže dějství snížil rozdíl skóre na tři body. V poslední dvanáctiminutovce se Toronto rozstřílelo z dálky, jeho hráči trefili sedm tříbodových košů. O vítězi rozhodl úsek hry v polovině čtvrté části, který vyzněl 17:2 pro Raptors.

Rozehrávač Toronta Kyle Lowry dal 24 bodů, když trefil pět trojek z osmi pokusů. Náhradník Fred VanVleet neminul ani jedinou z šesti střel a celkem si připsal 18 bodů. Kawhi Leonard přidal double double za 17 bodů a deset doskoků.

"O poločase jsme si vše v šatně vyříkali," uvedl kouč Toronta Nick Nurse, jehož svěřenci po dvou čtvrtinách prohrávali o 12 bodů. "Nedělali jsme to, co jsme si před utkáním řekli. Nicméně pak jsme se vrátili na palubovku a ve druhé půli hráli daleko lépe," dodal. "Všichni věděli, že se mi střelecky moc nedařilo. To nebylo žádné tajemství. Takže jsem rád, že jsem zpátky," řekl VanVleet.

V dresu poraženého celku byl vidět především španělský pivot Marc Gasol, autor 27 bodů. Rozehrávač Mike Conley zaznamenal 20 bodů a šest asistencí. "Vyvinuli na nás obrovský tlak," uznal trenér Memphisu J.B. Bickerstaff. "Museli jsme hrát hodně rychle a spoustu věcí proto uspěchali," doplnil.

Pro vysokou porážku si do Denveru přijeli Los Angeles Lakers. Nuggets tým kolem LeBrona Jamese porazili 117:85, což byla jejich nejvyšší výhra ve vzájemných utkáních. James měl na kontě 14 bodů a sedm doskoků.

Indiana si poradila ve Phoenixu s domácími Suns 109:104 a hlavní zásluhu na tom měl s 21 body a 16 doskoky náhradník Domantas Sabonis. Stejný počet bodů a také z lavičky nastřílel Doug McDermott, Myles Turner připojil 16 bodů a 13 doskoků.

Detroit si doma poradil s New Yorkem 115:108. Pistons táhli Blake Griffin s 30 body a autor 21 bodů Reggie Jackson. Hostům nebyl nic platný dosud nejlepší výkon letošního nováčka Allonza Triera, jenž coby náhradník nasbíral 24 bodů, deset doskoků a sedm asistencí.

NBA:

Denver - LA Lakers 117:85,

Detroit - New York 115:108,

Memphis - Toronto 114:122,

Miami - Atlanta 113:115,

Phoenix - Indiana 104:109.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 22 18 4 81,8 2. Philadelphia 22 14 8 63,6 3. Boston 21 11 10 52,4 4. Brooklyn 21 8 13 38,1 5. New York 22 7 15 31,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 20 14 6 70,0 2. Indiana 21 13 8 61,9 3. Detroit 18 11 7 61,1 4. Chicago 21 5 16 23,8 5. Cleveland 19 4 15 21,1

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 20 10 10 50,0 2. Orlando 21 10 11 47,6 3. Washington 20 8 12 40,0 4. Miami 20 7 13 35,0 5. Atlanta 21 5 16 23,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 20 12 8 60,0 2. San Antonio 20 10 10 50,0 3. Dallas 18 9 9 50,0 4. New Orleans 21 10 11 47,6 5. Houston 19 9 10 47,4

Severozápadní divize:

1. Denver 21 14 7 66,7 2. Oklahoma City 19 12 7 63,2 3. Portland 20 12 8 60,0 4. Minnesota 21 10 11 47,6 5. Utah 21 9 12 42,9

Pacifická divize:

1. LA Clippers 19 13 6 68,4 2. Golden State 22 15 7 68,2 3. LA Lakers 20 11 9 55,0 4. Sacramento 20 10 10 50,0 5. Phoenix 20 4 16 20,0