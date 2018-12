Satoranský Washingtonu k výhře nepomohl, Detroit padl o bod

Do sestavy Wizards se po jednozápasové pauze vrátil kapitán John Wall a dlouho pokračoval v nevýrazném výkonu z posledních zápasů. Domácí i tak sváděli s Bostonem vyrovnanou bitvu a dokonce nevyužili až jedenáctibodové vedení.

Od čtvrté čtvrtiny ale Wall ukázal, proč je největší hvězdou týmu, a pustil se do hvězdného souboje s Irvingem. V koncovce svými nájezdy držel týmu naději, přesto se Boston 14 vteřin před koncem dostal do tříbodového vedení a úmyslně fauloval Bradleyho Beala, aby domácí nemohli házet za tři body. Beal však druhý trestný hod nahodil o obroučku, sám si míč doskočil a poslal zápas do prodloužení.

V něm si Wall přivodil zranění kotníku, ale po krátkém ošetření se vrátil na hřiště a 30 vteřin před koncem srovnal na 125:125 poté, co předtím trefil těžkou trojku Irving. Jenže ten byl v ráží a troufl si vzápětí na střelu dva metry za trojkou, kterou zápas rozhodl. Pak sedmou výhru za sebou ještě potvrdil trestnými hody a dal tak posledních 12 bodů svého týmu. Wall skončil na 34 bodech a 13 asistencích.

Satoranský měl dobré momenty, jako koš v poslední vteřině první čtvrtiny po rychlém úniku přes celé hřiště či trojku ve třetí čtvrtině, ale také občas zápolil s obranou jeden na jednoho, zejména proti Jaysonu Tatumovi.

Toronto si vyšláplo na obhájce titulu z Golden State, nejlepší celek ročníku si z haly Warriors odvezl jednoznačnou výhru 113:93. V Oaklandu tak Raptors uspěli poprvé od roku 2004. V domácím týmu se marně snažil autor 30 bodů Kevin Durant, rozehrávač kanadského celku Kyle Lowry se blýskl 23 body a 12 asistencemi.

Detroit měl dobrou šanci ukončit šňůru porážek, ale na palubovce Charlotte promarnil v poslední čtvrtině dvanáctibodové vedení. Prohra 107:108 byla jeho už šestým nezdarem za sebou. Rozhodující koš dal v poslední vteřině Jeremy Lamb dlouhou dvojkou přes obránce.

Philadelphia nepotvrdila roli nejlepšího týmu na domácí palubovce, kde si připsala druhou porážku v sezoně, a to 124:127 proti Brooklynu. Ten táhl 39 body Spencer Dinwiddie. Sixers nepomohlo ani 33 bodů a 17 doskoků Joela Embiida.

NBA:

Charlotte - Detroit 108:107,

Cleveland - New York 113:106,

Dallas - Atlanta 114:107,

Golden State - Toronto 93:113,

Indiana - Milwaukee 113:97,

Memphis - Portland 92:83,

New Orleans - Oklahoma City 118:114,

Philadelphia - Brooklyn 124:127,

Sacramento - Minnesota 141:130,

Utah - Miami 111:84,

Washington - Boston 125:130 po prodl. (za domácí Satoranský 7 bodů, 3 asistence).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 30 23 7 76,7 2. Philadelphia 29 19 10 65,5 3. Boston 27 17 10 63,0 4. Brooklyn 29 11 18 37,9 5. New York 29 8 21 27,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 27 18 9 66,7 2. Indiana 28 18 10 64,3 3. Detroit 26 13 13 50,0 4. Cleveland 28 7 21 25,0 5. Chicago 28 6 22 21,4

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 27 14 13 51,9 2. Orlando 27 12 15 44,4 3. Miami 27 11 16 40,7 4. Washington 28 11 17 39,3 5. Atlanta 27 6 21 22,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 27 16 11 59,3 2. Dallas 26 15 11 57,7 3. New Orleans 30 15 15 50,0 4. San Antonio 28 14 14 50,0 5. Houston 26 12 14 46,2

Severozápadní divize:

1. Denver 27 18 9 66,7 2. Oklahoma City 26 17 9 65,4 3. Portland 28 15 13 53,6 4. Utah 29 14 15 48,3 5. Minnesota 28 13 15 46,4

Pacifická divize: